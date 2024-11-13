На 53 году жизни скончался Алексей Зимин — бывший заместитель главного редактора журнала «Афиша», создатель проекта «Афиша Еда» и главный редактор «Афиши Мир», GQ и Gourmet. Он также сотрудничал с «Коммерсантом» и «Ведомостями».

Зимин вел кулинарные шоу на каналах СТС и «Домашний», а также «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ. Он открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12» и перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.

В 2015 году Зимин переехал в Лондон, где открыл ресторан русской кухни и работал над одноименным журналом Zima. Там же вышла серия его передач о британской еде.

Зимин — автор книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка», «Кухня навсегда». Минувшим летом он выпустил новую книгу «Англомания».