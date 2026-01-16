В возрасте 62 лет скончался основатель ресторанного холдинга Ginza Project Вадим Лапин. О его смерти сообщили в пресс-службе компании.

Руслан Кривобок / РИА Новости

По информации Ginza Project, Лапин на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

Управление компанией переходит к сыну основателя — Марку Лапину. В пресс-службе подчеркнули, что Ginza Project продолжит работу в прежнем формате.

Ресторанная группа Ginza Project была основана в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге. В настоящее время в сеть входит более 100 заведений в России — в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Ростове-на-Дону и Туле, а также рестораны за рубежом, в том числе в Лондоне, Баку и Батуми.

