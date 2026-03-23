Предприниматель Леонид Радвинский — владелец платформы OnlyFans, одной из крупнейших подписочных площадок для авторов контента, умер в возрасте 43 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Photo by Ernest Ojeh on Unsplash

О причинах смерти на данный момент не сообщается.

Радвинский родился в Одессе (Украина), позже его семья эмигрировала в США. Он окончил Северо-Западный университет по специальности «Экономика» и начал карьеру в конце 1990-х годов, занимаясь интернет-проектами.

В начале 2000-х предприниматель запускал сайты, связанные с реферальным трафиком, а в 2004 году основал платформу MyFreeCams — один из ранних сервисов онлайн-трансляций.

Ключевым активом Радвинского стал OnlyFans — сервис подписочного контента, созданный в 2016 году британским предпринимателем Тимом Стокли. В 2018 году Радвинский приобрел контрольный пакет материнской компании Fenix International и стал фактическим владельцем платформы.

После смены собственника OnlyFans сместил фокус на пользовательский контент, включая материалы для взрослой аудитории, и быстро вырос в один из крупнейших игроков креативной экономики. Модель платформы предполагает, что авторы получают около 80% дохода, а сервис зарабатывает на комиссии.

Рост платформы ускорился во время пандемии: к середине 2020-х годов оборот достиг миллиардов долларов, а число пользователей — сотен миллионов. В прошлом году компания обсуждала продажу сервиса инвестгруппе во главе с Forest Road Company за $8 млрд.

Сам Радвинский оставался непубличной фигурой: он редко давал интервью и не участвовал в отраслевых мероприятиях, несмотря на статус миллиардера. По оценкам Forbes, его состояние к 2025 году достигало примерно $7,8 млрд.

Помимо бизнеса Радвинский инвестировал в технологические проекты и участвовал в благотворительных инициативах — в том числе поддерживал медицинские исследования и гуманитарные программы.