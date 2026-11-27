Португальский стартап Lampsy Health привлек €1,1 млн инвестиций для коммерческого запуска устройства, которое помогает обнаруживать эпилептические приступы во время сна. В первом квартале 2027 года компания планирует выйти на рынки Великобритании и других европейских стран.

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Разработка выглядит как обычная прикроватная лампа, однако внутри нее находится система на основе искусственного интеллекта. Устройство оснащено камерой с инфракрасной подсветкой, которая отслеживает движения человека даже в полной темноте. Технология компьютерного зрения анализирует движения и распознает признаки тонико-клонических эпилептических приступов.



При обнаружении характерных движений система отправляет уведомление через приложение и автоматически связывается с заранее выбранными экстренными контактами.



Одно из главных преимуществ разработки — человеку не нужно носить специальные датчики или другие устройства на теле. Лампа устанавливается рядом с кроватью и позволяет отслеживать возможные приступы, не мешая сну.



Технологию тестировали совместно с медицинскими подразделениями больниц Santa Maria и Egas Moniz в Лиссабоне. В ходе исследований специалисты проанализировали более 2200 часов видеозаписей. По результатам испытаний система продемонстрировала точность обнаружения движений, связанных с тонико-клоническими приступами, выше 97%. Кроме того, количество ложных тревог оказалось в 18 раз ниже по сравнению с альтернативными решениями, участвовавшими в сравнении.



Всего технология была протестирована более чем на 9200 часах больничных данных и получила европейскую сертификацию медицинского изделия.



Разработка может оказаться особенно полезной для людей, у которых эпилептические приступы происходят ночью и остаются незамеченными. По данным, которые приводит сама компания, до 86% ночных приступов могут оставаться без внимания.



Интерес к устройству уже достаточно высок: в листе ожидания Lampsy Health зарегистрировано более 7500 человек из 20 стран. Около половины потенциальных пользователей находятся в Великобритании. До сих пор устройство было доступно медицинским командам в рамках программы сотрудничества с государственными больницами Лиссабонского региона.



Инвестиционный раунд возглавили Fundação Ageas и Portugal Ventures. Среди других участников — Angels Way, Phira Ventures и частные инвесторы с опытом в медицине, логистике, маркетинге и потребительских технологиях. Часть финансирования также поступила от Европейского союза в рамках программы Pre-Accelerator Европейского инновационного совета (EIC).



Полученные средства компания направит на коммерческий запуск устройства и развитие дистрибуции в Европе и Великобритании. В перспективе Lampsy Health рассматривает выход на рынок США и расширение возможностей технологии для мониторинга других хронических заболеваний. Одним из потенциальных направлений является обнаружение апноэ сна.

