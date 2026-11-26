Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит нидерландской компании Salvia BioElectronics венчурный кредит в размере €25 млн. Средства направят на дальнейшую разработку и клинические испытания экспериментальной системы MySalvia, которая может стать новым методом лечения резистентной мигрени.

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Salvia BioElectronics базируется в нидерландском Эйндховене и специализируется на разработке медицинских устройств. Компания создает нейромодуляционную систему для людей, которым не помогают существующие методы профилактики мигрени. Сейчас MySalvia проходит клинические исследования в Европе и США.

Резистентная мигрень — тяжелая форма заболевания, при которой пациенты продолжают испытывать значительные ограничения в повседневной жизни, несмотря на применение нескольких методов профилактического лечения.

Разработка представляет собой минимально инвазивную имплантируемую систему нейромодуляции. Она состоит из двух ультратонких имплантатов, которые размещаются под кожей, и небольшого носимого устройства.

Система воздействует с помощью электрических импульсов на нервы, связанные с развитием мигрени. Предполагается, что такая стимуляция поможет изменить реакцию нервной системы на болевые сигналы, а со временем — снизить частоту и интенсивность приступов.

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MySalvia пока остается экспериментальной технологией. Ее безопасность и эффективность продолжают оценивать в ходе клинических исследований.

Клиническая программа Salvia включает испытания в Европе и США. В частности, недавно компания начала в США исследование RECLAIM-II (NCT07719608). В нем оценивают безопасность, долговечность и эффективность системы у взрослых пациентов с резистентной мигренью.

Полученные результаты должны помочь определить перспективы дальнейшего применения технологии и подготовить данные для возможных будущих заявок на регистрацию медицинского изделия.

Кроме того, компания изучает возможность использования своей платформы нейромодуляции для лечения хронической кластерной головной боли.

Финансирование ЕИБ предоставляется в рамках европейской программы InvestEU. В банке отмечают, что поддержка подобных разработок помогает европейским медицинским компаниям проводить исследования и выводить инновационные технологии на новый уровень.

По словам генерального директора Salvia BioElectronics Хуберта Мартенса, соглашение позволит продолжить развитие MySalvia и приблизить появление потенциально нового варианта лечения для людей, которым не помогают существующие методы терапии.

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