Ученые из Гонконга разработали устройство в форме зубной нити, которое позволяет оценивать уровень глюкозы и мочевой кислоты в организме, а также выявлять признаки воспаления десен. Разработка может стать основой для домашнего мониторинга здоровья без регулярной сдачи анализов крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Устройство создала команда биотехнологов под руководством Хнин Инь Инь Ньейн из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST). Его принцип работы основан на анализе десневой жидкости — биологической жидкости, которая скапливается в небольших бороздках вокруг зубов и содержит метаболиты, белки и маркеры воспаления, поступающие в том числе из кровотока.

В отличие от обычной зубной нити, новая разработка оснащена системой шкивов, которая собирает жидкость между зубами и направляет ее в специальную микрофлюидную камеру с биосенсорами. Они измеряют концентрацию глюкозы, мочевой кислоты, перекиси водорода и уровень кислотности (pH). Результаты передаются на смартфон по беспроводной связи.

В предварительных испытаниях участвовали здоровые люди, а также пациенты с диабетом, повышенным уровнем мочевой кислоты и заболеваниями десен. Исследователи обнаружили, что показатели глюкозы, полученные с помощью устройства, практически совпадали с результатами анализов крови. Уровень мочевой кислоты в десневой жидкости также тесно коррелировал с ее концентрацией в крови.

Кроме того, измерения pH и перекиси водорода позволили оценить размер десневых карманов — пространства между зубом и окружающей его тканью. Стоматологи используют этот показатель для диагностики заболеваний пародонта.

Читайте также Умные кольца Oura помогут получать персональные советы врачей с помощью ИИ

Разработка особенно интересна тем, что может объединить мониторинг состояния полости рта и обмена веществ. Это важно, поскольку исследования последних лет указывают на связь заболеваний десен с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом и другими нарушениями здоровья.

При этом технология пока нуждается в доработке. В частности, собранные образцы содержали не только десневую жидкость, но и слюну, а иногда и примеси крови. Это может влиять на точность измерений. Например, сама по себе слюна практически не содержала информации об уровне глюкозы, однако исследователям еще предстоит выяснить, насколько загрязнение образцов кровью сказывается на результатах.

Авторы считают, что устройство может стать доступным инструментом домашней диагностики, но для подтверждения его эффективности необходимы дополнительные клинические исследования. В частности, ученые хотят проверить, поможет ли регулярный мониторинг десневой жидкости улучшить контроль диабета и лечение заболеваний десен.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.