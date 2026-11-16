Ученые разработали сразу две необычные вещи: специальные носки, которые помогают тратить меньше энергии при ходьбе, и электрическую расческу, способную стимулировать рост волос. На первый взгляд, это обычные предметы повседневного обихода, но исследователи наделили их новыми возможностями, которые в будущем могут помочь людям меньше уставать при ходьбе и бороться с выпадением волос.

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Носки, которые помогают меньше уставать при ходьбе

Исследователи из Техасского университета в Остине разработали специальные носки, которые сжимают переднюю часть стопы и делают ее свод более жестким. Благодаря этому мышцы ног тратят меньше энергии на каждый шаг.

В эксперименте приняли участие 12 здоровых добровольцев. Они ходили на беговой дорожке в специальных и обычных носках, а ученые измеряли энергозатраты организма.

Результаты показали, что новая разработка снижает общий расход энергии примерно на 2%. На первый взгляд, цифра небольшая, но исследователи сравнивают этот эффект с уменьшением веса на талии примерно на два килограмма. Особенно заметной такая экономия может оказаться во время длительных прогулок и походов.

Секрет заключается в особой конструкции: плотная вязаная лента сжимает переднюю часть стопы, не позволяя ей чрезмерно расширяться при нагрузке. В результате свод стопы становится жестче, а мышцы голени работают эффективнее, расходуя меньше энергии.

Ученые считают, что подобная технология в будущем может помочь людям дольше ходить без усталости. При этом носки потенциально способны стать более доступной альтернативой сложным устройствам для поддержки движений.

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Электрическая расческа против выпадения волос

Другая необычная разработка принадлежит китайским исследователям. Они создали биоэлектронную расческу Detangle, которая сочетает электрическую стимуляцию кожи головы с доставкой специальных препаратов непосредственно к волосяным фолликулам.

Устройство оснащено зубьями разной длины, между которыми создается усиленное импульсное электрическое поле. Оно помогает доставлять лечебные вещества глубже в кожу, чем при обычном наружном нанесении.

Разработку уже испытали на мышах с андрогенетической алопецией — распространенной формой облысения, связанной с воздействием гормонов на волосяные фолликулы.

Результаты оказались впечатляющими: за 28 дней у животных, получавших комплексное лечение с помощью Detangle, восстановилось около 97,85% шерсти на обработанном участке. Для сравнения, у мышей без лечения этот показатель составил всего около 1%.

Однако важно, что максимальный эффект обеспечивало не одно электрическое воздействие, а его сочетание с двумя экспериментальными методами терапии, направленными на стимуляцию кровоснабжения фолликулов и подавление процессов, вызывающих их уменьшение.

Пока технология прошла испытания только на животных. Ученым еще предстоит проверить ее безопасность и эффективность для людей, поэтому говорить о готовом средстве от облысения пока рано.

Обе разработки объединяет одна идея: иногда для решения сложных задач не нужны громоздкие устройства и дорогостоящие процедуры. Даже обычные носки или расческа могут стать основой для новых технологий, если изменить их конструкцию и принцип действия.

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