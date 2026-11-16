Ученые разработали сразу две необычные вещи: специальные носки, которые помогают тратить меньше энергии при ходьбе, и электрическую расческу, способную стимулировать рост волос. На первый взгляд, это обычные предметы повседневного обихода, но исследователи наделили их новыми возможностями, которые в будущем могут помочь людям меньше уставать при ходьбе и бороться с выпадением волос.
Носки, которые помогают меньше уставать при ходьбе
Исследователи из Техасского университета в Остине разработали специальные носки, которые сжимают переднюю часть стопы и делают ее свод более жестким. Благодаря этому мышцы ног тратят меньше энергии на каждый шаг.
В эксперименте приняли участие 12 здоровых добровольцев. Они ходили на беговой дорожке в специальных и обычных носках, а ученые измеряли энергозатраты организма.
Результаты показали, что новая разработка снижает общий расход энергии примерно на 2%. На первый взгляд, цифра небольшая, но исследователи сравнивают этот эффект с уменьшением веса на талии примерно на два килограмма. Особенно заметной такая экономия может оказаться во время длительных прогулок и походов.
Секрет заключается в особой конструкции: плотная вязаная лента сжимает переднюю часть стопы, не позволяя ей чрезмерно расширяться при нагрузке. В результате свод стопы становится жестче, а мышцы голени работают эффективнее, расходуя меньше энергии.
Ученые считают, что подобная технология в будущем может помочь людям дольше ходить без усталости. При этом носки потенциально способны стать более доступной альтернативой сложным устройствам для поддержки движений.
Электрическая расческа против выпадения волос
Другая необычная разработка принадлежит китайским исследователям. Они создали биоэлектронную расческу Detangle, которая сочетает электрическую стимуляцию кожи головы с доставкой специальных препаратов непосредственно к волосяным фолликулам.
Устройство оснащено зубьями разной длины, между которыми создается усиленное импульсное электрическое поле. Оно помогает доставлять лечебные вещества глубже в кожу, чем при обычном наружном нанесении.
Разработку уже испытали на мышах с андрогенетической алопецией — распространенной формой облысения, связанной с воздействием гормонов на волосяные фолликулы.
Результаты оказались впечатляющими: за 28 дней у животных, получавших комплексное лечение с помощью Detangle, восстановилось около 97,85% шерсти на обработанном участке. Для сравнения, у мышей без лечения этот показатель составил всего около 1%.
Однако важно, что максимальный эффект обеспечивало не одно электрическое воздействие, а его сочетание с двумя экспериментальными методами терапии, направленными на стимуляцию кровоснабжения фолликулов и подавление процессов, вызывающих их уменьшение.
Пока технология прошла испытания только на животных. Ученым еще предстоит проверить ее безопасность и эффективность для людей, поэтому говорить о готовом средстве от облысения пока рано.
Обе разработки объединяет одна идея: иногда для решения сложных задач не нужны громоздкие устройства и дорогостоящие процедуры. Даже обычные носки или расческа могут стать основой для новых технологий, если изменить их конструкцию и принцип действия.
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