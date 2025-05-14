В даркнете появилось объявление от хакера Machine1337 с предложением купить данные 89 млн учетных записей Steam за $5 тыс. Об этом сообщил независимый игровой журналист MellowOnline1 в соцсети X со ссылкой на публикацию Underdark AI в LinkedIn.

Фото: Freepik

Утечка, если она подлинна, угрожает пользователям без двухфакторной аутентификации (2FA) взломом аккаунтов, а также фишинговыми атаками для всех, чьи данные попали в базу. Пользователям с активированной 2FA, по предварительным данным, взлом не грозит, так как утечка не содержит информации для обхода такой защиты.

Изначально предполагалось, что слив произошел из компании Valve, разработчика Steam, но там опровергли свою причастность. Затем внимание переключилось на Twilio, фирму, якобы связанную с отправкой 2FA-кодов для Steam. Однако Valve заявила, что никогда не использовала услуги Twilio для этих целей. Twilio также отрицает компрометацию своих систем. На данный момент источник утечки остается неизвестным.

Пользователям Steam без 2FA настоятельно рекомендуется немедленно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию через Steam Guard Mobile Authenticator. Всем владельцам аккаунтов советуют следить за подозрительными сообщениями, которые могут быть частью фишинговых атак, использующих украденные данные.