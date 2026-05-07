Итальянская банковская группа UniCredit заключила предварительное соглашение о продаже части своего бизнеса в России. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Покупателем станет частный инвестор из ОАЭ. В UniCredit заявили, что инвестор давно работает с российским бизнесом и прошел необходимые проверки.

Сделка касается АО «ЮниКредит Банк». Российский бизнес банка планируют разделить на две части: одна будет выделена в отдельную структуру и останется под контролем UniCredit, вторая — перейдет новому владельцу.

В компании пояснили, что такая схема позволит сохранить часть операций по международным платежам для клиентов, которые продолжают вести бизнес с Россией и не находятся под санкциями.

Завершение сделки ожидается в первой половине 2027 года. Для завершения сделки банку потребуется одобрение регуляторов и юридическое оформление разделения бизнеса.

UniCredit остается системно значимым банком в России, но после 2022 года постепенно сворачивает бизнес в стране. В первом квартале 2026 года кредитный портфель банка в стране снизился более чем на 50%, а доля российского бизнеса в прибыли группы упала ниже 5%.

