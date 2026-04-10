Итальянская финансовая группа Unicredit отказалась от планов по продаже своего российского актива. Теперь компания намерена полностью свернуть деятельность банка, распродать активы и сдать лицензию. Об этом «Коммерсанту» сообщили несколько источников, знакомых со стратегией группы и ситуацией в Юникредит-банке. В самом банке на запрос издания не ответили.

По оценкам юристов, при ликвидации собственник получит существенно больше, чем при продаже, где речь идет примерно о 10% капитала. Однако эти средства окажутся заблокированы на счетах типа С. В дальнейшем их можно будет обменять на замороженные в Европе российские активы.

Группа пытается выйти с российского рынка с 2022 года. Ранее в числе потенциальных покупателей Юникредит-банка назывались Совкомбанк, Экспобанк и «Уралсиб», однако переговоры так и не привели к сделке. Процесс продажи осложняется тем, что банк включен в перечень кредитных организаций, для которых без специального разрешения запрещены операции с долями и акциями.

В апреле 2024 года Европейский центральный банк потребовал от Unicredit ускорить сворачивание бизнеса в России. Глава группы Андреа Орчел неоднократно заявлял, что продажа актива «по любой цене» не рассматривается. В мае 2025 года итальянские СМИ сообщали о трех компаниях из ОАЭ, предлагавших купить российские «дочки» Unicredit с большим дисконтом. Источники «Коммерсанта» тогда допускали, что конечным бенефициаром может выступать российская «Альфа-групп». Сейчас переговоры не ведутся.

Продажа иностранного банка из недружественной страны предполагает дисконт не менее 60% от рыночной стоимости чистых активов, а также добровольный взнос в бюджет России в размере не менее 35% от стоимости активов. С учетом этих условий продавец, по экспертным оценкам, получит примерно 10% капитала Юникредит-банка. На 1 января 2026 года собственный капитал банка составлял 344,5 млрд рублей — за год он вырос на 13%.

В этой ситуации Unicredit выбрал альтернативный путь. Банк уже продал большую часть лизингового портфеля. Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов пояснил, что при сделках между российскими организациями (например, при продаже кредитного портфеля) ограничения, действующие для иностранных владельцев, не применяются.

По данным источников издания, в настоящее время распродаются все возможные активы, сеть сворачивается. Региональный розничный бизнес уже закрыт, корпоративное направление также сокращается. Штат сотрудников активно уменьшается. За 2025 год кредитный портфель российского банка сократился вдвое — до 626 млн евро, депозиты снизились на 30%, до 2,74 млрд евро. Численность персонала по итогам года составила 1,56 тыс. человек, что почти на 40% меньше, чем годом ранее. Основная цель, по словам источника, — минимизировать бизнес, зафиксировать прибыль и сдать лицензию. Таким образом требование о выходе можно будет выполнить с меньшими потерями.

Юристы отмечают, что банки с иностранным участием вправе ликвидировать свои юридические лица в России. Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров пояснил, что после завершения ликвидации может остаться имущество и денежные средства, которые в обычном порядке подлежали бы распределению между учредителями. Однако вывод этих средств в пользу нерезидента из недружественного государства ограничен решениями Банка России вплоть до октября 2026 года. С высокой долей вероятности остатки капитала после ликвидации окажутся замороженными на счетах типа С, но конфискации подвергнуты не будут.

Руководитель проектов адвокатского бюро «Вертикаль» Иван Бабин добавил, что указанные средства или их часть могут быть использованы в рамках обмена активами. Однако эта процедура требует согласования с правительственной комиссией, Банком России, указа президента, а также определенной политической воли.

