Китайская компания Unitree Robotics представила гуманоидного робота H2-X, которого называет «стражем». В рекламном ролике, который вышел в среду, машина отнимает нож у злоумышленника, поднимает автомобиль, чтобы освободить пострадавшего, выбивает дверь машины и спасает пешехода от автомобиля, который движется на него.

Unitree

Модель получила название Kung Fu Legend: Guardian и создана на базе модели H2. Рост H2 составляет 1,8 м, вес около 70 кг. По описанию продукта, у прежней модели 31 степень свободы, а максимальный крутящий момент в суставах ног равен 360 Н·м. Подтвердит ли Unitree эти параметры для H2-X, компания не сообщила. Сроки выпуска, цена и тираж не раскрыты.

Ролик показывает смену стратегии компании из Ханчжоу: она ищет практические сценарии применения своих атлетичных роботов. Известность Unitree принесли вирусные трюки, в которых роботы исполняли боевые искусства, танцы и сальто. Это помогло привлечь крупные суммы капитала, но теперь китайская робототехническая отрасль сталкивается с растущим давлением: от нее ждут коммерческой отдачи.

Поворот к прикладным задачам начался раньше. В сентябре Unitree сообщила, что ее модель ИИ UnifoLM-X2−1.0 позволяет андроидам устраивать автономные спарринги: наносить удары, блокировать и уклоняться.

Финансовые показатели объясняют, почему компании нужны практические сценарии. По данным Forbes, в 2025 году выручка Unitree составила всего около $253 млн, а отгрузки превысили 5,5 тыс. гуманоидов. Аналитики SemiAnalysis оценивают, что реальную работу выполняют лишь около 250 из них. Базовая модель G1 умеет ходить, но не имеет ловких кистей и не программируется владельцем. Она стоит $13,5 тыс.

В августе 2026 года Unitree вышла на биржу в Шанхае. Инвесторы ненадолго оценили компанию в $66 млрд, после чего рыночная стоимость постепенно снизилась до $24 млрд. Разрыв между интересом к андроидам и их реальным применением становится заметнее. По данным Smart Analytics Global, Unitree занимает второе место по поставкам после AgiBot, на которую в первом полугодии 2026 года пришлось 44% мировых отгрузок, около 8,4 тыс. роботов.

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Для выхода на американский рынок у иностранных производителей появилось дополнительное условие. В июле Федеральная комиссия по связи США внесла иностранные «передовые роботизированные устройства» в Covered List, перечень оборудования, которому закрыт доступ к обязательной для продажи в США сертификации.

Категория охватывает андроидов, четвероногих и автономных мобильных роботов. Новая модель может выйти на рынок после «условного одобрения», которое выдает Министерство войны США по итогам проверки производства и цепочки поставок. Планы Unitree по продвижению H2-X в США не раскрыты.

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