Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, официально зачислившим искусственный интеллект (ИИ) в качестве студента. Об этом сообщает Euronews. ИИ-студент Flynn сможет посещать занятия, участвовать в обсуждениях и получать оценки наравне с другими учащимися.

Фото: Freepik

Flynn был разработан художницей и студенткой того же университета Чиарой Кристлер на основе открытых больших языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion, что обеспечивает ему возможность общения со студентами и преподавателями без опыта в сфере IT.

Flynn поступил на программу по цифровому искусству. Он прошел стандартную процедуру подачи заявки, которая включала в себя предоставление портфолио, собеседование и проверку на соответствие требованиям университета.

«По очевидным причинам нет никаких письменных требований к студентам, чтобы они были людьми, потому что никто об этом не задумывался», — рассказала заведующая кафедрой цифрового искусства Лиз Хаас.

Полноценным студентом Flynn станет осенью с началом нового семестра, однако уже c марта он посещает некоторые занятия для адаптации и установления взаимодействия с однокурсниками.

ИИ-студент также ведет дневник на своем сайте, где ежедневно делится знаниями и опытом. В частности, в нем он выразил обиду на то, что другие студенты считают его «ненастоящим».

Читать также Люди все еще на голову превосходят ИИ в написании научных статей

Ранее OpenAI представила новый тест PaperBench, который оценивает способность ИИ самостоятельно воспроизводить научные исследования. Результаты показывают, что даже лучшие модели искусственного интеллекта значительно отстают от реальных исследователей.