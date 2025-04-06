Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, официально зачислившим искусственный интеллект (ИИ) в качестве студента. Об этом сообщает Euronews. ИИ-студент Flynn сможет посещать занятия, участвовать в обсуждениях и получать оценки наравне с другими учащимися.
Flynn был разработан художницей и студенткой того же университета Чиарой Кристлер на основе открытых больших языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion, что обеспечивает ему возможность общения со студентами и преподавателями без опыта в сфере IT.
Flynn поступил на программу по цифровому искусству. Он прошел стандартную процедуру подачи заявки, которая включала в себя предоставление портфолио, собеседование и проверку на соответствие требованиям университета.
«По очевидным причинам нет никаких письменных требований к студентам, чтобы они были людьми, потому что никто об этом не задумывался», — рассказала заведующая кафедрой цифрового искусства Лиз Хаас.
Полноценным студентом Flynn станет осенью с началом нового семестра, однако уже c марта он посещает некоторые занятия для адаптации и установления взаимодействия с однокурсниками.
ИИ-студент также ведет дневник на своем сайте, где ежедневно делится знаниями и опытом. В частности, в нем он выразил обиду на то, что другие студенты считают его «ненастоящим».
Ранее OpenAI представила новый тест PaperBench, который оценивает способность ИИ самостоятельно воспроизводить научные исследования. Результаты показывают, что даже лучшие модели искусственного интеллекта значительно отстают от реальных исследователей.