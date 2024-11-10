Директор похоронного бюро Виктор Суини написал сотни некрологов, но тот, который он переписывает каждый год — его собственный. Для него написание рассказа о своей смерти помогает ему осмыслить свою жизнь и расставить приоритеты.

«С каждым годом мой некролог становится все короче и короче, — говорит 33-летний предприниматель. — Дело не в том, что я делаю меньше, а в том, что остается все меньше и меньше вещей, которые действительно имеют значение».

Суини живет в Уоррене, штат Миннесота, небольшом городке с населением 1 600 человек, со своей женой и четырьмя детьми, и зарабатывает $87 тыс. в год как директор похоронного бюро и гробовщик. Но в его некрологе нет подробностей о зарплате и профессиональных достижениях.

Суини говорит, что с 2015 года он постепенно лишил некролог большей части своей трудовой истории, наград и речи на выпускном, которую он когда-то произнес. «Теперь это похоже на: “Он жил, он любил, у него были дети”. Вот и все», — говорит он. По его словам, когда вы пишете свой собственный некролог, «вы понимаете, что существуют приоритеты», в которых богатство или список достижений значат меньше, чем ваша семья и служение другим.

«Я дико счастлив. Моя жена любит меня, мои дети с нетерпением ждут моего возвращения каждый день, и я люблю своего босса. Я не думаю, что когда-либо чувствовал, что должен был сделать что-то другое, и это все, о чем может просить мужчина», — говорит Суини.

Его ежегодная практика соответствует советам, которыми генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет поделился на ежегодном собрании акционеров компании в 2023 году. Когда его спросили о том, как избежать серьезных ошибок в жизни, как в финансовом, так и в личном плане, Баффет ответил: «Вам следует написать свой некролог и понять, как соответствовать ему». Написанный некролог должен послужить руководством к тому, что для вас действительно важно, и это не всегда богатство.

Помимо того, что Баффет поделился советами о том, как тратить меньше и избегать долгов, он напомнил аудитории о необходимости сосредоточиться на доброте. «Я никогда не знал никого, кто был бы добрым, но умер без друзей. Но я знал множество людей с деньгами, которые умерли без друзей, включая семью, — сказал он. — Как это меняет жизнь».

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