Новое исследование, продолжавшееся семь лет и охватившее более 1 тыс. пожилых людей, показало, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития старческой астении. Ученые обнаружили, что у тех, кто выпивает от четырех до шести и более чашек кофе в день (по 125 мл каждая), вероятность развития возрастной слабости значительно ниже.



Исследование, опубликованное в European Journal of Nutrition и поддержанное Институтом научной информации о кофе (ISIC), впервые выявило влияние кофе на отдельные компоненты, составляющие синдром старческой астении. Ранее уже было известно, что кофе может снижать риск когнитивных нарушений и заболеваний, связанных с воспалением. Однако теперь ученые сосредоточились на долгосрочном влиянии кофе на здоровье пожилых людей.

В ходе работы были проанализированы данные Амстердамского лонгитюдного исследования старения (LASA), в котором участвовали 1161 человек в возрасте от 55 лет и старше. Синдром старческой астении оценивался по пяти критериям Фрида: потеря веса, слабость, истощение, замедленная скорость ходьбы и низкая физическая активность. Наличие трех и более симптомов указывало на развитие астении.

Результаты показали, что у людей, регулярно употребляющих больше кофе, общая вероятность развития старческой слабости ниже. Эти данные согласуются с рекомендациями Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), согласно которым умеренное потребление кофеина (до 400 мг в день, что эквивалентно 3-5 чашкам кофе) считается безопасным.

Ученые объясняют положительный эффект кофе действием антиоксидантов, которые помогают снижать воспаление, предотвращать саркопению (потерю мышечной массы) и повреждение мышц. Кроме того, кофе может улучшать чувствительность к инсулину и усвоение глюкозы у пожилых людей.

Ведущий автор исследования Маргрит Р. Олтоф, доцент Амстердамского института общественного здоровья (Vrije Universiteit Amsterdam), отметила, что кофе является важной частью повседневного рациона многих людей. По ее словам, данные исследования указывают на возможную связь между регулярным употреблением кофе и снижением риска старческой слабости. Напиток может способствовать здоровому старению, но важно также изучать и другие диетические стратегии, чтобы пожилые люди могли вести полноценную жизнь, считает эксперт.

Это исследование добавляет новые аргументы в пользу умеренного потребления кофе, подчеркивая его потенциальную пользу для поддержания физической активности и общего здоровья в пожилом возрасте.