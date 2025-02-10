Исследования показали, что сокращение потребления красного мяса может снизить вероятность развития диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти болезни имеют схожие факторы риска с деменцией, особенно с болезнью Альцгеймера.

Деменция, включая болезнь Альцгеймера, является одной из главных причин смертности в Великобритании. При болезни Альцгеймера первоначально возникают проблемы с памятью, со временем появляются и другие когнитивные нарушения, которые сказываются на повседневной жизни и социальном взаимодействии.

В одном из крупных исследований, проведенных в США, были изучены продукты, которые повлияли на развитие деменции более чем у 133 тыс. медицинских работников, изначально не имевших этой болезни. Наблюдение за участниками длилось более сорока лет, и за это время деменция развилась больше чем у 11 тыс. человек.

Употребление переработанного красного мяса, включая сосиски, бекон, хот-доги и салями, оказалось связано с увеличением риска деменции на 16%, а также с более быстрым когнитивным старением. Употребление двух порций подобного мяса в неделю повышало этот риск на 14% по сравнению с теми, кто потреблял менее трех порций в месяц. При этом порция переработанного мяса определялась как кусок размером примерно с колоду игральных карт — около 85 гр.

Исследование также показало, что замена переработанного красного мяса на белки растительного происхождения, такие как орехи, тофу или бобы, может привести к снижению риска развития деменции на 19%. Кроме того, подобная замена замедляет процесс когнитивного старения.

В рамках этого же исследования было установлено, что сокращение потребления красного и переработанного мяса значительно уменьшает риск смерти от таких заболеваний, как рак и болезни сердца. По оценкам исследователей, если бы все участники придерживались нормы потребления менее 42 гр. красного мяса в день (что эквивалентно менее половины стандартной порции), почти каждую десятую смерть можно было бы предотвратить.

Красное и переработанное мясо может способствовать повышению холестерина в организме. Этот избыток способен привести к образованию жировых отложений в кровеносных сосудах и увеличению смертности, связанной с ними.

Высокое кровяное давление также возникает из-за чрезмерного потребления соли, присутствующей в переработанном мясе. Жировые отложения на животе, которые могут возникать из-за этих высококалорийных продуктов в сочетании с малоподвижным образом жизни, связаны с повышенным риском развития гипертонии, воспалительных процессов в кровеносных сосудах и диабета.

Полезные жиры, содержащиеся в орехах, жирной рыбе, оливковом масле и авокадо, могут помочь уменьшить воздействие этих механизмов и защитить от деменции и ухудшения памяти.

В ходе исследований было установлено, что употребление в пищу растительных источников клетчатки и бобовых может значительно снизить риск развития деменции. В то время как, употребление ультраобработанных продуктов, таких как чипсы, сладкие газированные напитки, сухие завтраки и готовые блюда, может негативно сказаться на здоровье кишечника.

В 2023 году был опубликован обзор исследований, который показал, что у людей, употребляющих большое количество ультраобработанных продуктов (не только переработанное мясо), риск развития деменции возрастает на 44%.

Умеренность является ключевым аспектом в любой диете. Даже самые безобидные продукты и напитки, такие как вода, при неправильной дозировке могут причинить вред организму. Поэтому стоит быть внимательными к новым диетическим трендам, которые утверждают, что нам необходимо потреблять большое количество белка.

Избыточное потребление белка может негативно сказаться на здоровье почек, что, в свою очередь, приведет к их дисфункции. Это весьма серьезная проблема, поскольку именно почки отвечают за выведение токсинов из организма, удаление излишков жидкости и отходов. Они также играют важную роль в регуляции артериального давления и поддержании здоровья костей, а также выполняют множество других жизненно важных функций. Нарушение их работы может повлечь за собой серьезные заболевания.

Многие люди также хотят избавиться от лишнего веса, и среди них наблюдается рост интереса к кетодиете, которая славится высоким содержанием белка и жиров. Однако, несмотря на свою популярность, эта диета имеет низкий уровень приверженности и не приводит к значимым результатам по снижению веса в долгосрочной перспективе, аналогично другим методам.

Когда речь заходит об улучшении здоровья мозга и снижении риска развития деменции, одним из лучших продуктов питания является оливковое масло. Доктор Согол Эш — врач-натуропат и исследователь функциональной медицины, специализирующийся на профилактике заболеваний и долголетии, часто рекомендует его. По его словам, продукт полезен для мозга из-за его мощных антиоксидантных и противовоспалительных свойств.