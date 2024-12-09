Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года. Эта мера включена в план мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли. Сформировать такие предложения поручил ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

Участники рынка недвижимости сообщают, что девелоперы столкнулись с экономическими рисками из-за высокой закредитованности.

Эксперты также считают, что массовый переход строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой и вероятное сокращение количества сделок в 2025 году почти на треть может в итоге привести к банкротствам застройщиков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также предлагала рассмотреть возможность введения моратория на банкротства в строительной отрасли. Еще в конце ноября она отметила необходимость «предметных мер поддержки».

Документ с предложением о моратории был подписал замглавы Минстроя Юрием Муценеком. Такая мера уже вводилась властями в период пандемии коронавируса в 2020 году, а также в 2022 году в связи с санкциями.

Если предложение будет принято, суды не смогут возбуждать дела о несостоятельности девелоперов. Кроме того, если в период действия моратория кредитором будет подано заявление о банкротстве, то Арбитражный суд должен вернуть его.

Ранее сообщалось, что к началу декабря 2024 года десятка самых активных застройщиков России по объемам строительства жилья практически та же, что и месяц назад. Совокупный портфель текущего строительства достиг 119,5 млн кв. м. Это на 0,4% больше, чем месяц назад, когда он составлял 118,9 млн кв. м.