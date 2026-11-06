Управляющие компании увеличивают сборы с интернет-провайдеров за работу в многоквартирных домах. По данным участников рынка, вместо прежних 15 руб. за квартиру, которые операторы платили совместно, теперь с каждого провайдера требуют более 60 руб. за все квартиры в доме — независимо от числа его абонентов. Такие расходы могут достигать сотен тысяч рублей в месяц и делать обслуживание отдельных жилых комплексов нерентабельным.

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Во второй половине 2026 года платежи выросли как минимум в четыре раза, рассказал «Известиям» менеджер московского провайдера. По его словам, сборы повышают многие управляющие компании. Другой топ-менеджер оператора подтвердил эту практику: после запрета взимать плату за доступ в дома с 2024 года УК стали оформлять платежи как оплату дополнительных услуг — например, контроля за соблюдением техники безопасности при прокладке кабелей.

Раньше провайдеры вместе платили около 15 руб. в месяц за каждую квартиру. Теперь с каждого оператора требуют более 60 руб., причем расчет ведут по общему числу квартир в доме. Если в жилом комплексе тысяча квартир, а провайдер обслуживает только 300–400, платить ему приходится за все тысячу, объяснил собеседник издания. Операторы опасаются, что дополнительные расходы приведут к росту тарифов для абонентов.

В Минцифры сообщили, что не получали обращений от провайдеров по этому вопросу, и назвали такие споры гражданско-правовыми, которые должны решаться в суде. В ФАС также заявили, что жалоб на плату за доступ к инфраструктуре многоквартирных домов не поступало.

В «МегаФоне» считают, что взимание платы за дополнительные услуги, если фактически она становится условием доступа в дом, может быть подменой условий договора и нарушать законодательство. При этом управляющие компании отрицают наличие таких сборов. В «Самолете» заявили, что не берут с операторов деньги за размещение и эксплуатацию сетей связи или связанные с этим дополнительные услуги. Директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко также сказала, что не сталкивалась с подобной практикой.

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При этом представители управляющих компаний указывают на нарушения со стороны самих провайдеров. По словам Гоцуленко, операторы не всегда согласовывают прокладку кабелей и могут повреждать общедомовое имущество. Партнер Comnews Research Леонид Коник отмечает, что УК вправе контролировать безопасность и порядок работ, однако нормативные акты не определяют, могут ли они брать за такой контроль плату и в каком размере.

Проблема доступа провайдеров в жилые дома сохраняется и после изменения законодательства. С 6 августа 2026 года за препятствование допуску операторов должностным лицам УК, ТСЖ и ЖСК грозят штрафы от 10 тыс. до 40 тыс. руб., организациям — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Ранее, в сентябре 2025 года, Ленинградское УФАС оштрафовало ТСЖ за ограничение доступа одного из провайдеров.

Эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков считает, что доступ операторов к общедомовому имуществу и услуги по размещению и эксплуатации сетей должны предоставляться бесплатно. Если УК требует оплатить контроль безопасности как условие доступа, провайдер может оспорить платеж. Для этого оператор вправе обратиться в жилищную инспекцию, а при признаках ограничения конкуренции — в ФАС. Однако, по оценке Коника, окончательно прояснить правомерность таких сборов сможет судебная практика, на формирование которой могут уйти несколько лет.

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