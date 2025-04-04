Уровень доверия сотрудников в феврале упал до рекордно низкого уровня в 44,4%. Об этом сообщает Glassdoor, которая измеряет этот показатель с помощью «доли сотрудников, сообщающих о позитивном прогнозе на 6 месяцев» на своей платформе и отслеживает данные с 2016 года. Уровень доверия сотрудников упал на 11,2% по сравнению с пиковым значением в марте 2022 года. Падение может привести к снижению объемов производства, предупреждает ведущий экономист Glassdoor Дэниел Чжао.

«У сотрудников есть желание уйти, но сейчас нет возможности, — говорит Чжао. — Многие работники застряли на своих нынешних должностях, и это может привести к росту невовлеченности, что скажется на производительности бизнеса».

Увольнения стали движущим фактором снижения уверенности. В феврале упоминания о них на Glassdoor достигли уровня, который не наблюдался с июля 2020 года, близкого к пику эпохи пандемии, и выросли на 4,9% с февраля 2024 года. По данным компании по трудоустройству Challenger, Gray, & Christmas, в феврале было объявлено о более чем 172 тыс. увольнений, что является самым высоким показателем за месяц с июля 2020 года.

«Даже сотрудники, пережившие увольнения, испытывают стресс в ожидании следующего увольнения или перегружены работой, поскольку им приходится выполнять дополнительную работу в своих теперь уже сокращенных командах», — заявил Чжао.

В госсекторе наблюдалось наибольшее падение уровня доверия по сравнению с прошлым годом (7,3%), а самый низкий уровень доверия сотрудников (38,1%) был зафиксирован в сфере ресторанного бизнеса и общественного питания. По словам Чжао, это результат сокращения рабочих мест, инициированного старшим советником Илоном Маском и Департаментом эффективности государственного управления. По данным Бюро трудовой статистики, в феврале число рабочих мест в федеральном правительстве сократилось на 10 тыс.

Секторы с самой низкой уверенностью сотрудников, февраль 2025 года:

Правительство и государственное управление: 38,1%;

Рестораны и пищевая промышленность: 38,1%;

Розничная и оптовая торговля: 38,3%;

Искусство, развлечения и отдых: 39,2%;

Личные потребительские услуги: 40,3%.

Секторы с наибольшим падением уверенности сотрудников в годовом исчислении, февраль 2025 года:

Правительство и государственное управление: -7,3%;

Аэрокосмическая и оборонная промышленность: -6,8%;

Некоммерческие и неправительственные организации: -4,0%;

Производство: -3,7%;

Энергетика, горнодобывающая промышленность и коммунальные услуги: -3.3%.

«Сокращение рабочих мест и контрактов значительно ухудшает настроение федеральных служащих и работников отраслей, которые зависят от федерального финансирования», — говорит Чжао.

Аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также некоммерческие и неправительственные организации также испытали падение доверия на 6,8% и 4,0% соответственно. Обе отрасли в значительной степени зависят от государственных контрактов и могут столкнуться с некоторыми потрясениями в случае сокращения расходов.

Что касается уверенности сотрудников в зависимости от стажа работы, то наибольший спад наблюдался у сотрудников среднего звена — на 1,7% с февраля 2024 года.

Менеджеры среднего звена сильно пострадали от увольнений: В сентябре прошлого года генеральный директор Amazon Энди Джасси, в частности, потребовал от команд «увеличить соотношение индивидуальных сотрудников и менеджеров», и эксперты заявили, что другие организации могут последовать его примеру.

«То, что вы видели в Amazon, — это только начало», — сказал в прошлом году CNBC профессор Калифорнийского университета в Беркли Наим Зафар.

Однако пострадали не только сотрудники среднего звена. Уверенность сотрудников старшего и начального уровней упала в феврале, причем уверенность сотрудников начального уровня достигла рекордно низкого уровня.

Чжао говорит, что работодатели могут помочь сотрудникам, если будут честны со своими сотрудниками. «Открытое общение и прозрачность — это первый шаг к укреплению доверия среди сотрудников даже в нестабильные времена», — отмечает он.

Ранее страховая компания «Росгосстрах жизнь» опросила более 2,5 тыс. россиян, и выяснилось, что более половины из них готовы сменить работу ради расширенного соцпакета от работодателя, а 17% пойдут на это даже с понижением зарплаты. В топ желаемых льгот вошли компенсация аренды жилья и услуг ЖКХ, оплата проезда до работы и обратно и путевки для детей в оздоровительные лагеря и санатории.