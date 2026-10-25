Среди американцев старше 65 лет «процветающими» себя считают 53%. Это столько же, сколько в 2021 году, который стал рекордным, и больше, чем в других поколениях. Среди 18–29-летних этот показатель в 2026 году составляет 44%, на 20 п. п. ниже максимума 2010 года (64%). Это следует из опроса Life Evaluation Index компании Gallup.

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У зумеров падение шло в два этапа. В 2010-е доля «процветающих» умеренно снижалась и дошла до 57%, а после 2019 года резко упала до 39%. Этот минимум пришелся на 2020 год. К 2023 году показатель вернулся к 51%, но затем снова снизился до 44%.

Gallup делит американцев на «процветающих», «борющихся» и «страдающих» по тому, как они оценивают нынешнюю и будущую жизнь по шкале Кэнтрила от 0 до 10. Спад у молодых в Gallup объясняют пандемией: она ударила по всем, но особенно по зумерам, которые рано столкнулись с онлайн-обучением и изоляцией от сверстников.

Среди других причин опрос называет рост депрессии, ухудшение близких отношений, снижение ежедневного удовольствия и ощущения активности и продуктивности. По данным The National News Desk, депрессию лечат или лечили 27% молодых американцев, на 11 п. п. больше, чем в 2019 году.

Трудности есть и у других поколений. Среди миллениалов 30–44 лет «процветающими» называют себя 45% против 62% в 2016–2017 годах. У поколения X 45–64 лет показатель составляет 46%, что равно минимуму 2008 года.

У бэби-бумеров динамика обратная. В 2008 году «процветающими» считали себя 38%, сейчас 53%. Gallup связывает рост с финансовой безопасностью и накоплениями: 59% говорят, что денег хватает на все, чего они хотят, и это заметно больше, чем в 2019 году. 67% опрошенных за последнюю неделю не беспокоились о деньгах.

Эксперты называют дополнительные причины спада морального состояния у молодых людей. Лаура Эриксон-Шрот из Jed Foundation указывает на ранний доступ к смартфонам и соцсетям, неопределенный рынок труда, рост стоимости жизни, долги за обучение, опасения из-за ИИ и политическую поляризацию. Питер Лодж из Университета Джорджа Вашингтона видит основания для оптимизма: многие молодые люди не отказались от попыток преодолеть трудности.

Оценки за 2026 год основаны на трех квартальных опросах Gallup, которые прошли в феврале, мае и августе. В них участвовали 15 156 взрослых американцев из всех 50 штатов и округа Колумбия.

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