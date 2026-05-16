Российские работодатели начали перестраивать подходы к найму и удержанию молодых сотрудников на фоне изменения карьерных привычек поколения Z. По данным «Авито Работы», к 25 годам первый опыт работы уже имеют 96% молодых россиян.

При этом молодые специалисты все реже воспринимают работу как долгосрочную привязку к одной компании, для части поколения Z смена работодателя перестала восприниматься как проблема или карьерная нестабильность.

«У молодых специалистов формируется новая логика лояльности: они не обещают остаться в компании навсегда, но готовы возвращаться туда, где с ними были честны, уважительны и профессиональны», — заявила руководитель олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По данным Ассоциации «Я — профессионал», 66% карьерно ориентированных студентов считают нормальным менять работу. Это соответствует и глобальной картине: по данным Gateway Commercial Finance, средняя продолжительность работы зумера на одной позиции составляет всего 1,8 года, а около 60% молодых сотрудников воспринимают текущую должность как временную.

Исследование рекрутинговой компании Randstad уточняет причины. Выяснилось, что зумеры уходят прежде всего из-за недостатка поддержки от руководства и отсутствия возможностей для роста — не из-за безразличия к работе как таковой.

В «Авито Работе» отмечают, что ожидания молодых сотрудников все сильнее отличаются от традиционных HR-подходов. Если работодатели по-прежнему делают акцент на обязанностях и коэффициентах эффективности, то сами соискатели чаще обращают внимание на гибкость, баланс работы и личной жизни и возможности развития. По оценке Deloitte, 46% представителей поколения Z называют баланс между работой и личной жизнью важнейшим фактором при выборе места.

Согласно исследованию российской компании, 40% респондентов 18–24 лет называют главным критерием выбора работодателя высокий уровень зарплаты. Однако почти столько же обращают внимание на нематериальные факторы: 29% ценят гибкий график, 26% — баланс между работой и личной жизнью, 23% — перспективы карьерного роста, а 21% — атмосферу внутри коллектива.

Еще одним заметным трендом становится рост интереса к гибким форматам занятости и множественной занятости. По данным «Авито Подработки», половина молодых людей 18–24 лет рассматривают возможность подработки, совмещая ее с учебой, саморазвитием или личными проектами. Это вписывается в более широкий сдвиг: по данным ФНС, в 2025 году статус самозанятого оформили более 13 млн россиян, причем сегмент 18–22 лет в этой группе за четыре года вырос в 7 раз. Для части зумеров частая смена работодателей — не джоб-хоппинг, а осознанная стратегия: несколько параллельных источников дохода вместо одного постоянного.

Меняется и способ поиска работы. 42% молодых респондентов рассказали, что узнают о вакансиях через сайты объявлений и маркетплейсы — это больше доли тех, кто ориентируется на советы друзей и родственников (40%).

«Одной из ключевых особенностей современного рынка труда является разрыв между ожиданиями работодателей и молодых соискателей», — отметил заместитель директора по работе с госорганами «Авито» Павел Тихонов.

На фоне кадрового дефицита компании все активнее пытаются выстраивать отношения с будущими сотрудниками еще во время учебы — через стажировки, образовательные программы и партнерства с вузами.

Что это значит для бизнеса

Поколение Z постепенно меняет саму модель отношений между сотрудником и работодателем. Для молодых специалистов работа все реже воспринимается как долгосрочная «привязка» к одной компании, а работодателям приходится конкурировать не только зарплатами, но и качеством среды, гибкостью и возможностями развития. Структурный характер этого сдвига подчеркивают и макроданные: по прогнозу Минтруда, дефицит кадров в России к 2030 году достигнет 3,1 млн человек. В условиях, когда рынок труда устойчиво остается рынком соискателя, именно молодежь диктует новые правила игры.

