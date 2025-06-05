Технология 3D-печати активно внедряется в России, позволяя сокращать сроки и стоимость строительства, а также реализовывать смелые архитектурные проекты. Кроме того, к 2030 году планируется напечатать 1 млн кв. м жилья с помощью этой технологии.

Фото: ООО «3D-Строй»

В 2017 году в Ярославле появился первый в России жилой дом, напечатанный на 3D-принтере. Проект площадью 300 кв. м был реализован компанией «АМТ-Спецавиа». Строительство заняло всего месяц: стены и декоративные элементы печатались отдельно, а затем собирались на месте. Сегодня в этом доме живет семья из Ярославля.

В 2019 году в Татарстане открылся общественно-культурный центр «Мелля», напечатанный на 3D-принтере. Комплекс площадью 1,6 тыс. кв. м включает библиотеку, киноконцертный зал, медицинский пункт, спортзал и административные помещения. Высота здания достигает 10 метров, что позволило ему попасть в Книгу рекордов России.

Осенью 2024 года в Подмосковье завершилось строительство первого в России двухэтажного коттеджа, созданного методом полевой 3D-печати. Дом площадью 198 кв. м возвели за три месяца. Особенностями проекта стали шестиметровые потолки, панорамные окна и зеленая крыша с солнечными батареями.

Cферический коттедж WonderDom

Фото: @wonderdom_3d @almet_times



В 2024 году в тульском экопарке «Ясно Поле» открылся первый в стране 3D-печатный отель WonderDom. Сферическое здание, спроектированное архитектором Тотаном Кузембаевым, имеет две спальни, гостиную и рассчитано на восемь гостей. При его строительстве впервые использовали арболит для утепления стен.

30 мая 2024 года в жилом комплексе «Римский» (Подмосковье) заработал 12-метровый фонтан, созданный с помощью 3D-печати. Это один из самых высоких объектов такого типа в Европе. Конструкция весом 20 тонн выполнена из цветного бетона с добавлением каменной крошки.

На Второй международной конференции «3DMIX-2025» заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко заявил о планах печатать до миллиона квадратных метров жилья к 2030 году. По расчетам экспертов, его себестоимость составит от 50 до 75 тыс. руб. за 1 кв. м в варианте «под ключ». Однако реализацию этих планов осложняет зависимость от импортных материалов и оборудования.

Общественно-культурный центр «Мелля»

Фото: @almet_times

Несмотря на прогресс, отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Скорость серийного производства 3D-элементов пока уступает традиционным методам строительства. Для печати требуются более стабильные и дорогие материалы, а размеры создаваемых объектов остаются ограниченными.

Особенно остро стоит вопрос с оборудованием — большинство промышленных 3D-принтеров для металлической печати до сих пор импортируется. Ситуация лучше в сегменте строительной печати бетоном, где российские производители уже конкурируют на международном рынке.