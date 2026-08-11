Стартапы в Университете Иннополис допускают к защите диплома только после подтверждения рыночного спроса — первой выручкой, контрактами, инвестициями или грантами. С 2023 года в таком формате выпускные работы защитили 40 команд, больше половины проектов продолжают развиваться, рассказали «Инку» в пресс-службе вуза.

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Чтобы защитить диплом в этом формате, комиссии университета недостаточно подготовленной презентации или даже демонстрации прототипа. Проект должен подтвердить интерес рынка, то есть уже получить первую выручку, привлечь инвестиции или грант либо заключить контракты на будущие поставки.

Этот формат действует в институте третий учебный год. Студенты любых программ могут выбрать защиту в формате «стартап как диплом», а для магистерской программы «Информационное технологическое предпринимательство» он является обязательным. Перед защитой проекты проходят отбор: к маю у команды должен быть готовый цифровой или технологический продукт и подтвержденная коммерческая состоятельность.

Всего с 2023 года выпускные квалификационные работы в формате стартапов защитили 60 студентов — 18 бакалавров и 42 магистра. За это время через программу прошли 40 проектов, причем больше всего — по 14 — в 2024 и 2026 годах.

По данным университета, чуть больше половины стартапов, защитившихся в 2023–2025 годах, продолжают развиваться. Среди них — образовательная платформа ИННОПРОГ, облачный сервис распознавания речи NEXARA и ИИ-ассистент НаноАгент.

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Среди самых ярких проектов этого года — ИИ-тренажер для обучения продажам SalesWings, ИИ-помощник по питанию ByteFit, сервис для тренировки английского EDVOICE, система диспетчеризации котельных и другие. Университет не раскрывает финансовые показатели отдельных команд, однако сообщает, что девять из 14 выпускных стартапов уже получили первую выручку, а еще четыре привлекли от 1 до 43 млн рублей в виде грантов или инвестиций.

Самым успешным примером в вузе называют проект LeaseHub — маркетплейс для лизинга транспорта и оборудования для малого и среднего бизнеса. Его основал студент первого курса магистратуры по технологическому предпринимательству. По данным университета, еще до защиты диплома в 2027 году сервис уже принес более 193 млн руб. выручки.

Одним из основных источников финансирования для студенческих компаний остаются гранты. В 2026 году десять стартапов студентов Университета Иннополиса получили по 1 млн руб. в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Еще 18 млн руб. проекты университета привлекли по этой программе в 2024–2025 годах.

В университете отмечают, что большинство команд к моменту выпуска уже регистрируют юридические лица. Многие становятся резидентами особой экономической зоны «Иннополис», а регистрация компании нередко является обязательным условием для получения грантов.

Что это значит для бизнеса

Формат «стартап как диплом» постепенно меняет сам подход к подготовке технологических предпринимателей. Если раньше итогом обучения становилась теоретическая защита выпускной работы, то теперь университеты все чаще оценивают способность команды вывести продукт на рынок, найти первых клиентов или привлечь финансирование.

Например, в Дании у DTU существует официальный формат startup-based thesis. Ученик может построить магистерскую работу вокруг создания собственной технологической компании. При этом диплом анализирует решения, развитие продукта и рост стартапа с академической точки зрения.

В EPFL (Швейцария) можно выполнять магистерскую дипломную работу как стартап-проект. Обучающиеся проводят около полугода в лаборатории, развивая компанию вместо классической выпускной работы. Программа конкурентная и ориентирована на deeptech.

В 2024 году университет Хайдельберга (Германия) запустил программу Startup Thesis. Студенты превращают бакалаврскую или магистерскую работу в бизнес-концепцию и одновременно проходят обучение предпринимательству. Такая работа может стать основанием для получения немецкого гранта EXIST.

Причем если в зарубежных примерах университеты просто предлагают сделать стартап дипломом, то в Университете Иннополиса одним из критериев допуска становится подтвержденный рыночный интерес: выручка, контракт, грант или инвестиции.

Для бизнеса это означает появление новых проектов, которые проходят проверку не только экспертной комиссией, но и реальным спросом.

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