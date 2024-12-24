Майнинг будет запрещен в 10 регионах России с 1 января 2025 года. Правительство утвердило перечень территорий, где будут введены ограничения. Их задачей является сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности, сообщил ТАСС.

В постановлении Кабмина сказано, что введен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле. Ограничения распространяются на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме этого, в пики энергопотребления майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

В кабмине отметили, что перечень регионов и территорий не окончательный, он может корректироваться по итогам решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Ограничения необходимы для сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Замдиректора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов пояснил, что запрет связан не только с местным дефицитом электроэнергии, но и льготами на оплату электроэнергии в некоторых регионах.

Эксперт также сообщил, что сроки ограничений синхронизированы с окончанием переходного периода ликвидации данной льготы. «После либерализации рынка в этой части ограничения вполне могут быть сняты при наличии, естественно, достаточной мощности» — добавил он.

В России майнинг криптовалют легализован с ноября, при условии предоставления в Федеральную налоговую службу сведений о полученных активах и адресов криптокошельков. 1 ноября ФНС запустила сервис для внесения данных в реестр майнеров. Физлица могут получать цифровую валюту в пределах 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.

Напомним, что 29 ноября был подписан закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс, касающийся налогообложения доходов и расходов от майнинга, а также купли-продажи криптовалют. Кроме того, в нем прописаны обязанности для операторов майнинговой инфраструктуры, которые будут отвечать за налоговый контроль. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.