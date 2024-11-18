Рекрутинговая компания Get experts провела ежегодное исследование, посвященное основным трендам на рынке труда в 2024 году и прогнозам на 2025 год. В опросе приняли участие 3 348 респондентов: 837 работодателей и 2 511 квалифицированных специалистов из различных регионов России. Результаты — в распоряжении редакции Inc.

Россияне назвали ключевые бизнес-вызовы этого года. По мнению 43% респондентов, наиболее остро стоял вопрос оптимизации расходов. Также в тройку лидеров вошли борьба за долю рынка (37%) и внедрение цифровых технологий (38%).

Главным вызовом следующего года, по мнению 59% респондентов, станет борьба за долю рынка. Также участников опроса волнуют инфляция и курс валют (45%), геополитическая нестабильность (42%), оптимизация расходов (39%) и выстраивание отношений с новыми партнерами (35%).

Из HR-вызовов этого года чаще других респонденты называли дефицит кадров (65%), завышенные ожидания кандидатов (39%), текучесть кадров и удержание персонала (34%). В 2025 году, по мнению работодателей, сохранятся проблемы с нехваткой сотрудников (69%) и чрезмерными амбициями претендентов (44%).

39% руководителей компаний сообщили, что в 2024 году численность их персонала выросла (год назад так ответили 52%), у 42% она не изменилась (в 2023-м таких было 34%). 16% отметили сокращение численности сотрудников (в 2023-м — 10%), а 3% заявили о заморозке найма (год назад это делали 4%).

О планах по расширению штата в 2025 году рассказали 83% работодателей, из них 44% планируют нанимать новых сотрудников, а 39% только будут искать замену. В 4% компаний ожидается сокращение штата, а в 9% намерены приостановить наем. Еще 4% пока не определились с планами.

В текущем году 70% компаний отметили рост заработной платы. В 45% случаев ее увеличение происходило за счет роста оклада или оклада и премии сразу (41%), 13% работодателей ограничились повышением премий. В 51% случаев рост доходов составил 5–10%, в 37% — 10–20%, и в 9% — 21% и более.

В 2025 году повышать зарплаты планируют 58% работодателей. О сохранении прежнего уровня оплаты труда говорят 23%, а в 1% компаний сократят мотивационную часть. 13% респондентов затруднились с ответом.

34% работодателей сообщили, что выплатят каждому из своих сотрудников бонусы по итогам 2024 года. В 26% компаний премии получат отдельные работники, в 12% не планируют никого поощрять. Еще 22% работодателей пока не приняли решение по этому поводу.

В ходе опроса 57% респондентов сообщили об изменении дохода в 2024 году. По данным 47% он вырос, у 10% — сократился. Еще у 41% доход остался прежним.

О неудовлетворенности своими зарплатами заявили 55% работников (год назад было 53%). 38% удовлетворены «в целом», и только 7% полностью удовлетворены.

Большинство участников опроса надеются, что в 2025 году их доход вырастет (61%) или сохранится на прежнем уровне (23%). Только 4% опасаются сокращения.

68% специалистов считают, что сейчас найти работу легко (год назад так говорили только 24%), 24% уверены, что это трудно или невозможно (в 2023-м было 70%). Еще 8% не смогли ответить, так как не сталкивались с поиском работы в этом году.

При этом 53% опрошенных уже рассматривают вакансии либо планируют делать это в ближайшем будущем. Еще 20% собираются искать новую работу в течение года.

Среди основных причин для смены места работы — неудовлетворенность зарплатой и бонусами (54%), профессиональное выгорание (21%), отсутствие перспектив карьерного (26%) и профессионального (19%) роста.

79% респондентов готовы сменить индустрию, 70% — при получении такого предложения, 9% — целенаправленно ищут работу в других сферах. Также 12% хотят и дальше развиваться в своей отрасли, а 3% отмечают, что им не хватает соответствующих компетенций.

Подавляющее большинство специалистов (85%) ожидают от смены работы повышения своего дохода, 10% считают, что он останется на прежнем уровне, к снижению дохода готовы только 5%.

В ранее проведенном исследовании эксперты выяснили, как россияне борются с выгоранием. Самым популярном методом оказался активный отдых. В топ-10 вошли также отпуск и новая работа. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.