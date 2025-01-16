Руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг сообщил, что в 2024 году объем продаж новостроек в России по договорам долевого строительства (ДДУ) сократился по сравнению с предыдущим годом на 22% и составил 26,7 млн кв. м.

Эксперт привел следующие данные по объемам продаж квартир по ДДУ в России за последние три года:

2024 год — 26,7 млн кв.м;

2023 год — 34,2 млн кв. м (+22%);

2022 год — 22,6 млн кв. м (-18%).

Гольдберг объясняет снижение показателей в 2024 году отменой программы массовой льготной ипотеки, после которой ежемесячный объем реализации жилья стабилизировался на уровне примерно 2 млн кв. м, что на 18% ниже среднего уровня первой половины года.

Эксперт пояснил также, что спрос на новостройки во втором полугодии поддерживали адресные льготные программы, а также использование застройщиками рассрочки.

«В условиях охлаждения спроса распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы. В проектах с плановым вводом в 2025 году реализовано 50% площадей при норме 48% с учетом текущего уровня стройготовности», — подытожил он.

Напомним, что по итогам 2024 года средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 13,5% и достигла отметки 174 тыс. руб. При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 годом сократились на 2,4 процентных пункта.