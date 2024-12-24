Согласно данным сервиса «Яндекс Недвижимость», по итогам 2024 года средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 13,5% и достигла отметки 174 тыс. руб., сообщают «Известия». При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 годом сократились на 2,4 процентных пункта.

За предыдущий период (декабрь 2023 года к декабрю 2022-го) годовое увеличение стоимости составляло 15,9%. Замедление темпов годового роста в 2024 году обусловлено, в том числе, завершением программы массовой льготной ипотеки и адаптации застройщиков к новым рыночным условиям.

Заметное увеличение медианной цены стоимости квадратных метров на первичном рынке в течение года зафиксировано в Екатеринбурге (+18,7%, до 160 тыс. руб. за 1 кв. м), Казани (+13,9%, до 223 тыс. руб. за 1 кв. м), Москве (+12,1%, до 364 тыс. руб. за 1 кв. м) и Воронеже (+11,7%, до 128 тыс. руб. за 1 кв. м). В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,6% до 9,7%.

В декабре текущего года относительно прошлого месяца в среднем по российским городам-миллионникам стоимость квадратного метра первичной недвижимости увеличилась на 1%. Динамика объясняется выводом на рынок более дорогих объектов бизнес- и элиткласса, а также квартир с меньшей площадью ― студий и однокомнатных квартир, стоимость квадратного метра в которых традиционно выше.

В сравнении с 2023 годом месячные темпы роста тоже сократились. В декабре прошлого года относительно ноября увеличение медианной цены 1 кв. м в среднем составляло 1,3%.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отмечает, что спрос на рынке новостроек в 2024 году оставался стабильно высоким, несмотря на завершение льготной ипотеки в середине года. Изменения в динамике цен к концу года показали небольшое охлаждение по сравнению с 2023 годом. Средний рост стоимости метра на 13,5% оказался в пределах инфляционных ожиданий населения, что говорит о закономерности и рыночном образовании цен на новостройки.

При этом во второй половине года было зафиксировано снижение темпов роста медианной стоимости квадратного метра на первичном рынке в некоторых городах-миллионниках. Это, по его словам, связано с ростом количества специальных предложений от застройщиков, более динамичными изменениями в предложении, выводом в продажу объектов разных форматов и классов.

«Девелоперы и покупатели на первичном рынке завершают год, находясь в процессе адаптации к новым макроэкономическим условиям. При этом мы ожидаем небольшое снижение стоимости новостроек в начале следующего года, что будет поддерживать спрос в этом сегменте», ― добавил Белокуров.

Объем предложения в среднем по городам-миллионникам с декабря 2023 года по декабрь 2024 года вырос на 5%. Наиболее заметное увеличение базы фиксируется в Нижнем Новгороде, Москве, Казани, Екатеринбурге и Воронеже — от 4,7 до 16,4%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на первичном рынке остаются Москва (–1,6% за месяц, до 364 тыс. руб. за 1 кв. м), Санкт-Петербург (+1,5% за месяц, до 250 тыс. руб. за 1 кв. м), Казань (+0,2% за месяц, до 223 тыс. руб. за 1 кв. м) и Нижний Новгород (–1,6% за месяц, до 180 тыс. руб. за 1 кв. м).

В 2024 году в российских городах-миллионниках будет введено в эксплуатацию более 19,5 млн кв. м нового жилья. По этому показателю текущий год повторит объемы ввода, которые были зафиксированы в мегаполисах за весь 2023 год.

В пятерку городов-лидеров по объему ввода в 2024 году входят:

Москва — 6,6 млн кв. м;

Санкт-Петербург — 3 млн кв. м;

Краснодар — 2,2 млн кв. м;

Екатеринбург — 1,4 млн кв. м;

Новосибирск — 1 млн кв. м.

По данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», в ноябре 2024 года в российских городах-миллионниках было зарегистрировано около 20 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) почти на 1 млн кв. м. Это на 1% выше показателей октября, когда было заключено порядка 19 тыс. сделок.

Пресс-служба банка «Дом.РФ» ранее сообщила, что по итогам 2024 года были подписаны кредитные договоры на строительство частных домов с использованием счетов эскроу с 370 компаниями в более 20 регионах России. С помощью этих мер в России будет построено около 600 тыс. кв.м жилья.