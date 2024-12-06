За последние месяцы российские застройщики сократили сроки переноса сдачи многоквартирных домов на 18%, в среднем до 5,9 месяца, рассказал руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик. Замглавы Минстроя Никитина Стасишин заявил, что главным конкурентным преимуществом российских девелоперов в ближайшие полтора года будет своевременная сдача жилья, а не его качество.

По словам Холопика, в первом квартале 2024 года девелоперы задерживали сдачу жилья в среднем на 7,2 месяца, а во втором квартале — на 8,4 месяца. В третьем и неполном четвертом квартале (октябрь-ноябрь) показатели стали снижаться, и составили 5,5 месяца и 5,9 месяца соответственно.

Эксперт рассказал также, что с начала года десять крупнейших российских застройщиков задерживали сдачу жилья на меньший срок, в среднем на 0,75 месяца, чем девелоперы в целом по стране (6,7 месяца).

Так, из топ-10 российских застройщиков больше других в этом году задерживали сдачу домов ФСК (1,6 месяца), «Самолет» (1,4 месяца) и «А101» (1,4 месяца). Показатель девелопера ЛСР — почти 0,9 месяца, краснодарского ГК «Точно» — около 0,6 месяца, ПИК — 0,5 месяца.

Компании Dogma, «Брусника», «Югстройинвест» и Setl Group и вовсе не допустили просрочек за 11 месяцев, заключил Холопик.

Напомним, что рейтинг самых активных девелоперов России составлен на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В нем учитываются строящиеся жилые дома и комплексы апартаментов из проектных деклараций на 1 декабря 2024 года. К началу декабря 2024 года десятка практически не изменилась.