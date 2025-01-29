Эксперты hh.ru выяснили, что в 2024 году россиян приглашали работать за границу на 33,6% чаще, чем в 2023 году. Чаще всего предложения делали работодатели из Беларуси, Казахстана, Грузии и Турции. При этом количество офферов из Китая выросло в шесть раз. Средняя предлагаемая зарплата заграничных вакансий составила 51,7 тыс. руб.

За 2024 год на резюме россиян было отправлено 769 тыс. приглашений на работу за границей. При этом нанимателями могли быть как иностранные компании, так и российские.

Лидером по количеству приглашений стала Беларусь. На нее пришлось 22% от всех иностранных вакансий, а их количество составило 172,3 тыс. Казахстан занял второе место с долей 20%. Эта страна предоставила россиянам 150,9 тыс. вакансий.

Довольно часто граждан России приглашали работать в Грузию и Турцию. На эти страны пришлось по 9% от всех иностранных вакансий — 69,7 тыс. и 67,8 тыс., соответственно.

В пятерку лидеров также попал Узбекистан с 57,2 тыс. предложений, что составило 7% от их общего числа. В 2023 году первое место в рейтинге было за Казахстаном, а Турция замыкала список.

Самый большой рост интереса продемонстрировали китайские работодатели. Россияне в 2024 году получили 27,6 тыс. предложений из этой страны, тогда как годом ранее их было всего 4,8 тыс. Показатель увеличился почти в шесть раз.

Также спрос на специалистов из России за год вырос в Сербии (+356,3%, с 5,8 тыс. до 26,3 тыс.), Турции (+188,6%, с 23,5 тыс. до 67,8 тыс.), Кипре (+160,9%, с 4,6 тыс. до 12 тыс.), Польше (+119,6%, с 4,1 тыс. до 9,0 тыс.) и ОАЭ (+117,2%, с 19,2 тыс. до 41,7 тыс.).

Вместе с тем, некоторые страны стали приглашать россиян реже. Среди них Азербайджан (-38%, с 13,8 тыс. до 8,6 тыс.), Армения (-24%, с 13,3 тыс. 10,1 тыс.), Грузия (-20%, с 87,3 тыс. до 69,7 тыс.) и Казахстан (-11%, с 169,5 тыс. до 150,9 тыс.).

Чаще всего предложения о работе за рубежом получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13%), программисты и разработчики (10%), операторы call-центров (5%), дизайнеры, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи, художники (по 4%), учителя, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), а также секретари, помощники руководителя, ассистенты, специалисты техподдержки и тестировщики (по 2%).

В 2024 году за границей DevOps-инженерам предлагали зарплату в среднем в 226 тыс. руб., руководителям групп разработки — 201 тыс. руб., data-сайентистам — 186,8 тыс. руб., финансовым директорам — 155,5 тыс. руб, директорам по информационным технологиям — 145,7 тыс. руб., а генеральным и исполнительным директорам — 142,7 тыс. руб.

При этом самым востребованным специалистам — менеджерам по продажам, работодатели собираются платить в среднем лишь 67,4 тыс. руб. в месяц. В целом по всем вакансиям медианная зарплата составила 51,7 тыс. руб.

Ранее исследование университета «Синергия» и компании Level Group показало, что 32% молодежи предпочли бы работать рядом с домом, а 31% выразили желание трудиться удаленно. При этом 8% молодых специалистов мечтают о работе за границей, а для 12% местоположение не играет особой роли.