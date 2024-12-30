В завершение 2024 года можно выделить три ключевые категории отдыха: активный, умеренный и пассивный. Эти данные представлены в исследовании Sidorin Lab (SL) и «Туту.ру», с материалами которого ознакомились «Известия».

Активный отдых, включая походы, лыжи, серфинг и рыбалку, выбирали 5% опрошенных. Этот вид отдыха особенно привлекателен для молодежи: 53% любителей активных путешествий составляют мужчины возрастом около 38 лет. Основные причины для таких отпусков — возможность зарядиться энергией, проводить время на природе, бросить себе вызов и побыть наедине с собой.

Кроме того, по результатам исследования, неожиданно популярным увлечением среди активных путешественников стало археологическое хобби. Поиск артефактов и участие в раскопках становятся все более актуальными видами активного досуга.

Умеренный отдых, который включает экскурсии, посещение музеев и гастрономический туризм, предпочитали 57% респондентов. Основными критериями при выборе этого вида отдыха оказались стоимость проживания и питания. Средний возраст тех, кто выбирает умеренный отдых, составляет 41 год, и среди них 54% — женщины. Этот формат путешествий выбирают для смены обстановки, расширения кругозора и получения новых знаний.

«Умеренный отдых помогает сменить обстановку, узнать что-то новое и приятно провести время, не уставая. Респонденты отмечают, что любят этот тип отдыха за возможность познакомиться с историей, попробовать местные блюда и вдохновиться атмосферой других городов. Важны доступные цены на жилье, еду и развлечения. Средняя поездка обходится в 62 тыс. рублей», — отметила менеджер по маркетинговым исследованиям «Туту.ру» Анастасия Зуева.

Пассивный отдых, такой как пляжный отдых, спа-процедуры и медитация, привлек 38% участников опроса. Этот формат отдыха часто выбирали для восстановления здоровья и времяпрепровождения с семьей. Средний возраст респондентов, предпочитающих пассивные формы отдыха, составляет 43 года, причем 56% из них — женщины.

Данные анализа упоминаний в социальных сетях также показали, что около 52% пользователей отдают предпочтение спокойному домашнему отдыху, который включает в себя такие занятия, как просмотр фильмов и медитации. Активный отдых более популярен среди мужчин, в то время как женщины чаще выбирают более тихие и расслабляющие форматы досуга.

«Обычно наше представление о том, чем занимаются люди, строится на основании нашего ближайшего окружения. В данном случае мы анализировали весь объем данных в российском сегменте сети, где пользователи делились информацией о предпочитаемом формате отдыха. И это дает объективную картину того, как есть на самом деле», — добавил Евгений Кузнецов, директор по аналитике в SL и один из авторов исследования.

В зимний сезон 2024/25 гг. увеличился спрос на поездки в дальнее зарубежье, в среднем на 10–45% по сравнению с прошлым годом. Растущий интерес может быть связан с запуском новых рейсов из разных регионов России и упрощением визового режима.