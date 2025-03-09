Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что количество выданных россиянам шенгенских виз в 2024 году выросло на 25% по сравнению с 2023 годом. Их количество составило 565 тыс. Эксперты прогнозируют оживление спроса на поездки в Европу к концу марта — началу апреля, когда туристы начнут планировать летний отпуск.

По данным АТОР в 2024 году россиянам было оформлено 565 069 шенгенских виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. 90% из них выданы с туристическими целями. Их доля составляет 5,7% от всех виз, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году.

Туроператоры прогнозируют оживление спроса на поездки в Европу к концу марта — началу апреля. Они рекомендуют желающим получить визу поторопиться, так как с приближением высокого сезона сложнее будет записаться на подачу документов и получить шенген в разумные сроки.

Согласно визовой статистике, в 2023 году в выдаче шенгенской визы было отказано каждому десятому заявителю из России (более 54 тыс. отказов). Доля отказов в 10,6% осталась близкой к уровню 2022 года (10,2%). По данным АТОР, в 2019 году этот показатель был одним из самых низких в мире — 1,5%.

Ранее эксперты выявили тенденцию к раннему бронированию. Россияне начали активнее искать и резервировать отели и апартаменты на майские праздники, хотя до самих выходных еще довольно долго. Увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России, так и за рубежом.