Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что в 2024 году иностранцы посетили Россию с туристическими целями 1,57 млн раз. Это в 2,3 раза больше чем годом ранее. Основной турпоток обеспечили путешественники из Китая. При этом зарубежные бизнесмены приезжали в страну лишь на 1% чаще, чем в 2023 году.

В начале февраля Погранслужба ФСБ РФ опубликовала статистические данные, из которых следует, что в 2024 году Россию с туристическими целями посетили 1,57 млн иностранных граждан.

С деловыми целями в Россию в прошлом году въехало 611,5 тыс. иностранцев. Бизнес-туристов стало лишь на 1% больше, чем годом ранее. В 2023 году въездной турпоток составлял 670,7 тыс. человек, то есть был в 2,3 раза меньше.

Стоит отметить, что до пандемии, в 2019 году Россия приняла более 5 млн зарубежных гостей, что выше нынешних показателей более, чем в 3 раза.

Основу иностранного турпотока в Россию в прошлом году составили туристы из Китая. На путешественников из этой страны пришлось 848 тыс. визитов. Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза относительно низких показателей 2023 года.

Второе место в 2024 году заняла Германия. Граждане этой страны посетили Россию 65,8 тыс. раз. Это больше показателей 2023 года на 21,2%.

Однако эксперты отмечают, что абсолютное большинство этих визитов носят не туристический, а личный или деловой характер.

На третьем месте оказались Объединенные Арабские Эмираты. Количество визитов в Россию с целью туризма из этой страны выросло на 53,6% по сравнению с 2023 годом и достигло 65,3 тыс.

В топ-5 также вошли Турция (58,5 тыс. визитов, +23,2% к 2023 году) и Туркменистан (57,4 тыс., +65,3%).

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