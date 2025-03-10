В 2024 году российский рынок онлайн-торговли вырос на 37%, до 11,3 трлн руб. По данным аналитической компании INFOLine, это более 20% всех розничных продаж в стране. При этом траты россиян на покупки за рубежом снизились на 21%.

Первое место в рейтинге онлайн-платформ для торговли занимает Wildberries. Оборот компании за 2024 год составил 3,75 трлн руб., увеличившись на 52,8% с 2023 года, а ее доля на рынке достигла 33%.

Следом идут Ozon (2,66 трлн руб., +61,9%) и компании-партнеры «Сбера» (807,7 млрд руб., +28,2%).

Топ-5 остался неизменным, в него также входят ретейлы «Яндекса» (757,9 млрд руб, +50,6%) и DNS (260,7 млрд руб., +8,5%). Доля «десятки» в общем объеме интернет-торговли за год увеличилась на 6%, до 81%. Примечательно, что из топ-10 выбыл «Ситилинк».

AliExpress не вошел в рейтинг в связи с тем, что это международный бизнес. «В рейтинге игроков на рынке онлайн-продаж за 2024 год оборот AliExpress не учитывается, так как компания преимущественно работает в трансграничном сегменте», — комментирует гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров

По его словам, оборот китайского маркетплейса в России в 2024 году составил около 200 млрд руб. Год назад выручка основного юрлица платформы в России сократилась на 36%, до 10,5 млрд руб. В пресс-службе маркетплейса тогда объяснили это сокращением локального бизнеса и доли собственных продаж.

Выход из топа «Ситилинка» Бурмистров связал с финансовыми сложностями, которые компания испытывала по итогам 2023 года, что, в свою очередь, потребовало оптимизации и отразилось на продажах в 2024 году.

X5 Group показала самые активные темпы роста в 67%. Благодаря этому, компания поднялась сразу на шестое место рейтинга. В десятку также вошла Lamoda с оборотом 166,5 млрд руб. за год.

При этом практически все лидеры продемонстрировали замедление темпов роста продаж. Единственным игроком с положительной динамикой стала группа «М.Видео-Эльдорадо» (13% против 11% годом ранее).

По оценке INFOLine, рынок трансграничной торговли по итогам года сократился на 21%, до 250 млрд руб. Эксперты связывают падение в первую очередь со снижением порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа с 1 тыс. евро до 200 евро весной 2023 года.

Также повлияла ситуация с валютными курсами, так как в условиях, когда рубль сильно ослабевает, трансграничные продажи «проседают», пояснил Бурмистров.

Кроме того, он отметил, что ряд российских продавцов стали эффективно закупать в Китае топовые позиции товаров, в том числе с AliExpress, и перепродавать их на Wildberries, Ozon и других площадках.

В связи с этим, потребители стали меньше заказывать на трансграничном рынке самостоятельно, но продолжают покупать иностранные товары, ввезенные российскими продавцами.

По прогнозу Бурмистрова, в 2025 году рынок интернет-торговли может вырасти на 32%, до 14,9 трлн руб., и будет развиваться в рамках ключевых трендов 2024 года, одним из которых стал дефицит логистических площадей. Он отметил также, что мощным драйвером рынка в 2024 году был рост продаж в малых городах и населенных пунктах.

Бурмистров подчеркнул и роль популярности рассрочки, так как классическое POS-кредитование в условиях высокой ключевой ставки и ужесточении политики Центробанка, по его словам, сворачивается.

Кроме того, он отметил важность развития комплекса рекламных услуг как основного инструмента роста доходов площадок в условиях усиления ценовой конкуренции. Сейчас, по информации Бурмистрова, лидером по маркетинговым доходам является Ozon, хотя Wildberries также существенно ускорил развитие таких сервисов в 2024 году.

Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова указала на еще один тренд в сфере интернет-торговли — развитие Retail Media, собственных рекламных платформ онлайн-площадок, предназначенных для продвижения продукции продавцов и брендов.

Компании активно интегрируют рекламные инструменты в свои платформы, превращая их в полноценные медийные площадки, что позволяет ретейлерам получать дополнительный доход и компенсировать рост операционных затрат.

Ранее эксперты выявили наиболее привлекательные e-com площадки для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте. Лучшим, с точки зрения легкости, был признан классифайд «Авито». Так посчитали 31,4% предпринимателей.