Выручка российского государственного оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» за 2024 год составила более 15 млрд руб. Об этом и других успехах компании сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин.

По словам Волина, к 4 декабря 2024 года предприятие выполнило годовой план по выручке в 14 млрд руб. По состоянию на конец года она превысила 15 млрд руб. Он сообщил, что 2024 год стал для «Космической связи» крайне успешным, что соответствует прогнозами предприятия.

«Когда мы проводили конференцию операторов и пользователей спутниковой связи и вещания Satcomrus, мы говорили о том, что 2022 год был годом испытаний, 2023 годом возвращения к нормальности, а 2024 год должен стать годом развития. Так и произошло», — отметил он.

Волин также отметил, что за год выросло число зарубежных стран, в которых «Космическая связь» оказывает услуги. При этом он заверил, что соотношение иностранных и внутрироссийских контрактов остается на уровне 50 на 50.

Помимо этого гендиректор рассказал, что компания преуспела в устранении цифрового неравенства (УЦН). «Космическая связь» участвует в ней в качестве партнера ПАО «Ростелеком» и его дочернего предприятия АО «РТКомм.РУ». За последние два года более 100 населенных пунктов были подключены к интернету при помощи спутника, сообщил Волин.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 2030 года в 16 российских городах будет развернута вся необходимая инфраструктура, обеспечивающая работу мобильных сетей пятого поколения. Он также сообщил, что уже в 2025 году появятся первые серийные образцы базовых станций, предназначенных для стандарта связи 5G.