Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 2030 года в 16 российских городах будет развернута вся необходимая инфраструктура, обеспечивающая работу мобильных сетей пятого поколения. Список городов не уточняется.

Министр сообщил, что уже в 2025 году появятся первые серийные образцы базовых станций, предназначенных для стандарта связи 5G. После тестирования они будут направлены в массовое производство.

В двух неназванных городах работы в этом направлении стартуют в 2026 году, когда начнется серийный выпуск. К 2030 году сети 5G будут доступны в 16 крупных населенных пунктов России, что составит порядка 17 млн абонентов.

Шадаев уточнил, что в 2026 году сетями 5G смогут пользоваться около 100 тыс. абонентов, а к 2030 году их число достигнет почти 18 млн. Помимо этого, с 2028 года российские предприятия ежегодно станут выпускать примерно 30 тыс. базовых 5G-станций.

Власти России в начале 2024 года выделили определенные частоты для развития сетей 5G. Решение было принято после нескольких лет обсуждений вопроса. Диапазон оказался не самым популярным, однако его считают лучшим вариантом среди доступных.

Позднее в стране провели первый сеанс связи 5G из космоса. Космический стартап «Бюро 1440» устроил эксперимент в рамках программы «Рассвет-2». Расстояние между спутником и приемником составило 220 км.

Специалистам удалось передать 450 ГБ данных. Как подчеркнули эксперты, тогда не было зафиксировано ни одной ошибки в отработке системы наведения.

Ранее в Минцифры озвучили сроки запуска спутникового интернета в самолетах и поездах. По прогнозам, такое соединение станет возможным в ближайшие годы. Космический интернет планируется запустить в самолетах «Аэрофлота» и поездах РЖД. Вероятно, такая услуга будет платной.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал ранее, что в России активно работают над запуском аналога спутников Starlink. По его словам, систему гарантированно запустят уже в 2030 году. При этом есть вероятность, что проект получится подготовить быстрее.

Ранее сообщалось, что исследователи из ETH Zurich достигли рекордных скоростей передачи данных с помощью плазмонных модуляторов. Это может привести к прогрессу в области космической связи и потенциального глобального высокоскоростного доступа в интернет. Потенциальная скорость передачи данных может достигать 1,4 Тбит/с. Эта технология способна изменить способы связи в мире.