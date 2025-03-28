Банк «Дом.РФ» и риелторская компания «Этажи» проанализировали предпочтения ипотечных заемщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются дома площадью 80-120 кв. м. На основе своих наблюдений эксперты смогли также составить портрет заемщиков в 2025 году. В половине случаев сделки заключали молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет.

Эксперты проанализировал портрет ипотечного заемщика на ИЖС в 2025 году. Оказалось, что каждый второй не старше 30 лет. Клиенты в возрасте от 41 до 50 лет оформили 45% кредитов на стройку. Заемщиков старше 50 лет оказалось около 5%.

Заместитель председателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков сообщил, что средний возраст клиента, оформляющего кредит на постройку дома, в этом году составил 35 лет против 36 в прошлом году. Он также отметил, что более половины заемщиков имеют одного ребенка (около 60%), а практически каждый третий — двух. Еще порядка 10% на момент оформления кредита не имеют детей.

Руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков отметил, что наиболее востребованной недвижимостью в 2025 году стали дома, площадью 80-120 кв. м, при этом больше половины из них — одноэтажные.

По оценкам экспертов, выбор материала для строительства дома во многом зависит от земельного участка. На территориях, предназначенных для ИЖС, россияне предпочитают строить из камня, причем чем выше стоимость земли, тем больше доля таких домов в этой локации, отмечается в исследовании.

Напомним, что в феврале 2025 года доля ипотеки по льготным программам составила 71% от всех выданных за месяц таких кредитов и 88% — от общего объема выданных денег. За год эти показатели выросли почти в 1,5 раза. Так, в феврале 2024 года они составляли 48% и 62% соответственно.