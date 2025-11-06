Иностранные компании резко перестали выходить из российских активов: за три квартала 2025 года было заключено лишь 15 таких сделок, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (40 сделок), и является минимальным показателем с 2022 года. А в третьем квартале их число и вовсе сократилось до пяти. Об этом пишет РБК, проанализировав отчет агентства AK&M.

Freepik

Общая стоимость этих 15 сделок составила $642,8 млн, что эквивалентно всего 2,5% от общего объема рынка M&A (слияний и поглощений) в России за отчетный период ($25,9 млрд). Для сравнения, в 2023 году на долю уходящих иностранцев приходилось 26,6% от всего рынка слияний и поглощений. Эксперты связывают такое падение с действием жестких регуляторных мер.

Обязательные дисконты при продаже активов — не менее 60%, а также требование о взносе в федеральный бюджет 35% от суммы сделки сделали невыгодными уход из России для иностранцев. Причем эти условия были введены еще в 2022 году.

На смену уходящему иностранному бизнесу пришли внутренние сделки — консолидация активов внутри российских холдингов и национализация. Стоимость национализированных за девять месяцев активов превысила $5,7 млрд, причем в некоторых случаях процесс проходил без компенсации прежним владельцам.

Опрошенные РБК эксперты не ожидают скачка в числе сделок по выходу иностранцев до конца 2025 года и в 2026-м. Рынок M&A в России перестроился, и теперь его основу составляют внутренние операции, в то время как эпоха массового исхода международного бизнеса, наблюдаемая в 2022−2023 годах, фактически завершилась.