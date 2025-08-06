Объем сделок слияний и поглощений (M&A) с порогом $1 млн в России в первом полугодии 2025 года составил $18,67 млрд, снизившись на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора агентства AK&M.

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Для сравнения, с января по июнь 2024 года этот показатель достиг $21,29 млрд. В рублях объем рынка сократился на 18,7%, до 1,554 трлн руб. против 1,912 трлн руб. годом ранее. Также произошло сокращение количества транзакций: с 219 до 201.

Тренд на принудительную национализацию частных компаний продолжается, сказано в обзоре.

В первом полугодии было зафиксировано десять национализаций на сумму $3,95 млрд, что составило 21,2% от всего рынка за период. В расчет брались только те случаи, когда суд установил сумму возмещаемого ущерба бывшими владельцами активов перед государством.

Основным сдерживающим фактором для рынка стала сверхвысокая ключевая ставка Центрального банка, считают эксперты AK&M. Высокая стоимость заемных средств препятствовала покупкам активов, отмечают аналитики агентства.

Среди крупных сделок выделяется продажа миллиардерами Михаилом Фридманом и Петром Авеном своих долей в Альфа-Банке и страховой группе «АльфаСтрахование» партнеру Андрею Косогову на сумму $1,75 млрд и $609,8 млн соответственно. В апреле структура Россельхозбанка приобрела 50% в «Авито» за $1,226 млрд. В мае суд изъял в доход государства «Саянскхимпласт» и связанные с ним активы ($1,175 млрд), а в ноябре национализирована группа FESCO, ущерб по которой составил $1,04 млрд.

Эксперты также зафиксировали оживление трансграничных сделок: российские инвесторы приобрели зарубежные активы на $651,3 млн (+14,8% к прошлому году), крупнейшей из которых стало приобретение UC Rusal индийской Pioneer Aluminium за $468,8 млн. Иностранцы за тот же период восемь раз покупали российские активы суммарно на $911,4 млн.