В следующем году тренд на сокращение выдачи ипотечных кредитов в России продолжится. По прогнозам Frank RG, в России в 2025 году сумма ипотечных кредитов составит 4 трлн руб. По итогам нынешнего года выдача ожидается на уровне 4,8 трлн руб., что на 39% меньше показателей 2023 года, сообщает РБК.

Как следует из опроса «Дом.РФ», доля россиян, которые считают, что сейчас лучшее время для покупки квартиры, сократилась до исторического минимума. Так думают лишь 18% опрошенных. 62% респондентов ждут роста ставок по ипотеке, а 58% — увеличения цен на жилье.

По результатам 2024 года аналитики прогнозируют выдачу ипотеки на сумму 4,8 трлн руб. Это сопоставимо с результатами 2020 и 2022 года в результате снижения спроса на недвижимость.

За последние три месяца на фоне отмены общей льготной ипотеки и роста ставок по рыночной количество сделок с жильем снизилось на 35%. При этом объем предложений за тот же период увеличился на 12%.

В свою очередь, сокращение спроса на недвижимость связано с диспропорцией цен квадратного метра и уровня зарплат в России, в результате которой снизилась покупательная способность граждан. За последние четыре года такая диспропорция особенно заметна на первичном рынке. По словам старшего проектного лидера Frank RG Ольги Филипповой, новостройки росли в цене в 1,5 раза быстрее, чем регулярные доходы россиян.

С начала 2021 года, по данным аналитиков:

в 1,61 раза увеличились номинальные заработные платы в России;

в 1,64 раза подорожало вторичное жилье;

в 2,1 раза выросли средние цены на новостройки.

Эксперты Frank RG отметили, что снижение общего количества сделок с недвижимостью происходит на фоне сокращения покупок жилья с использованием ипотеки. После отмены массовой льготной ипотеки ипотечный спрос на новостройки уменьшился на 30% — с 90% во втором квартале 2024 года до 60% в третьем квартале 2024 года. На вторичном рынке также было отмечено снижение, но менее выраженное — с 23% во втором квартале до 19% в третьем квартале.

Сообщается, что Центробанк со следующего года вводит ипотечный стандарт, который также может отразиться на выдаче ипотеки. Участники рынка считают данную меру правильной, но отмечают, что она может повлиять на объем выдачи жилищных кредитов.

По данным генерального директора платформы для автоматизации продаж и маркетинга застройщиков «Движ» Романа Гурова, под критерии нового ипотечного стандарта подходят 77% заемщиков, которые берут ипотеку в настоящее время. По его предположениям, остальные 23% не смогут оформить кредит.

Ранее сообщалось, что в середине лета 2025 года в России может появиться льготная ипотека для учителей, врачей и других категорий госслужащих. Ставка по ней составит 12%. Также ко второй половине следующего года могут заработать новые программы льготной ипотеки, затрагивающие такие отрасли науки и промышленности, как космос и оборонно-промышленный комплекс.