Общий объем рынка исламского финансирования достигнет $5,3 трлн к концу 2025 года, а к 2030 году ожидается его рост до $9 трлн. Об этом сообщил генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) Абделилах Белатик.

По словам Белатика, в Совете ожидают, что к концу 2025 года общий объем рынка исламского финансирования достигнет $5,3 трлн с возможностью дальнейшего роста. В 2010 году этот показатель составлял $1 трлн, а к 2024 году вырос до $4,5 — 4,7 трлн. Таким образом, за 14 лет наблюдается рост в четыре раза.

По его словам, прогнозы на 2029-2030 годы позволяют предположить, что объем рынка будет составлять около $9 трлн.

Также генсек отметил, что основное внимание сфокусировано не столько на объеме финансирования, сколько на влиянии, которое исламский банкинг оказывает на реальный сектор экономики, в частности, на развитие малого и среднего предпринимательства.

«По сегментному анализу, свыше 70% рынка приходится на исламское финансирование, около 15% — на исламские фонды, а небольшую долю занимает takaful (исламское страхование). При этом эти показатели не включают крупнейший рынок халяль-индустрии», — сообщил Белатик.

Напомним, что в конце прошлого года в России была проведена одна из первых сделок по принципам исламского банкинга. Via MD, медтех-сервис на стыке ментального здоровья и искусственного интеллекта, привлек $2,2 млн от бизнес-ангела Абдулвадуда Темирсултанова.