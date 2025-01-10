Аналитики hh.ru выяснили, как россияне планируют распоряжаться своим временем в 2025 году. В опросе приняли участие 5,3 тыс. человек из разных регионов страны. Респонденты рассказали, что намерены уделять больше внимания работе, семье и саморазвитию. Подробности исследования в распоряжении редакции «Инк.».

Опрос показал, что в 2025 году 57% опрошенных намерены тратить большее количество времени на карьеру. Отмечается, что за год доля таких респондентов снизилась. В 2024 году уделять максимальное внимание работе собирались 65% россиян.

Аналитики выяснили также, что развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%). Чаще работу выбирали респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

Наибольшее количество опрошенных, нацеленных на карьеру, зафиксировано в Приморском крае (78%) и Иркутской области (77%), а также в Алтайском крае и Калужской области (по 71%). Реже всех тратить большую часть времени на работу собираются жители Рязанской области (42%).

Больше остальных своей карьерой в 2025 году озабочены представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (77%), «Информационные технологии» (66%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%). Меньше всего тратить время на работу собираются представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал» (32%).

52% опрошенных россиян сообщили, что ключевым приоритетом для них является семья. За год доля таких ответов заметно выросла, на 10%. Забота о близких одинакова важна и для мужчин, и для женщин (по 53%).

Уделять больше внимания семье чаще намерены жители Омской (69%), Волгоградской (65%) и Кемеровской (61%) областей. Чаще об этом сообщали респонденты в возрасте от 25 до 44 лет.

Для 38% в приоритете саморазвитие. Среди них больше всего жителей Новосибирской области и Республики Татарстан (по 49%), а также Томской области (47%). Подавляющее большинство — россияне от 18 до 24 лет.

Еще 37% респондентов собираются уделять время здоровью, а для 21% важнее образование. По 20% россиян в новом году намерены сфокусироваться на хобби и спорте, а 10% — сосредоточить внимание на друзьях.

Отмечается, что женщины чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%). А выделять время на общение с друзьями, спорт, хобби и образование в 2025 году чаще намерены россияне в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее аналитики узнали у школьников и их родителей, каких успехов они добились в 2024 году, о чем мечтают и что запланировали на 2025 год. Больше половины подростков достигли всех поставленных на этот год целей. А в следующем году они планируют лучше учиться и хорошо сдать экзамены.