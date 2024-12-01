С начала 2025 года работающих россиян коснутся пять ключевых изменений в трудовом законодательстве, сообщают «Известия» на основе данных «Авито Работа». Кроме повышения заработной платы изменится порядок компенсации отгулов и командировочных.

По данным аналитиков, с начала следующего года минимальная зарплата сотрудников, работающих на полной ставке, не должна быть ниже 22 440 руб. Стоит учесть, что в эту сумму не входят «северные» надбавки, районные коэффициенты, премии, а также оплата за работу в выходные и праздничные дни.

Кроме того, бухгалтерам нужно будет пересмотреть расчеты отпускных, командировочных и больничных выплат, а для субъектов малого и среднего предпринимательства — пересмотреть размеры страховых взносов.

Как утверждают специалисты, с 2025 года индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год: 1 февраля и 1 апреля. В феврале также увеличится размер пенсии, а в апреле — только страховая часть, без учета фиксированной выплаты. Эти изменения затронут всех пенсионеров, получающих страховую пенсию: по старости, инвалидности или потере кормильца. Социальные пенсии будут проиндексированы один раз — в апреле.

«С 1 марта 2025 года неиспользованные отгулы будут компенсировать денежной выплатой при увольнении. Взять отгул за работу в выходной или праздничный день или добавить дополнительный выходной к ближайшему отпуску можно только в течение года»,— отметили эксперты.

С начала следующего года вводится пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь налог, который будет применяться к большинству источников дохода, включая заработную плату, составит от 13 до 22% в зависимости от размера дохода.

«В 2025 году увеличатся налоговые вычеты — лимит дохода по стандартному типу с 350 тыс. рублей вырастет до 450 тыс. рублей. Также появится новый вычет в размере 18 тыс. рублей за год для тех, кто прошел диспансеризацию и выполнил нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием», — сообщили специалисты платформы.

До этого аналитики «Авито Работы» поделились с Inc. итогами осени 2024 года. По их данным, зарплатные предложения для соискателей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9% и составили 74 690 руб. в месяц при условии полной занятости.