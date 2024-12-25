Аналитики сервисов «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость» выяснили, что затраты на ремонт в разных городах России отличаются более чем в 6 раз. Стоимость варьируется от 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м в Туле до 7 тыс. руб. за 1 кв. м в Москве. Самая большая разница в ценах отмечена на ремонтные работы в новостройках. На сопоставимый по трудоемкости капитальный ремонт вторичного жилья в разных городах России разброс цен меньше.

Исследование показало, что средняя стоимость ремонта квартир в новостройках, без учета расходов на стройматериалы, по России в целом составляет около 4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Косметический ремонт вторичного жилья обойдется в 2,7 раза дешевле — 1,5 тыс. руб. за 1 кв. м. В то же время, капитальный ремонт такой недвижимости на четверть дороже — 5 тыс. руб. за 1 кв. м.

Аналитики отмечают, что даже без учета стоимости стройматериалов, сравнивать разные виды ремонта в объектах разного типа лишь по расходам за 1 кв. м некорректно. Такой способ учитывает затраты не в полной мере, так как вторичное и первичное жилье отличаются по габаритам — в новостройках квартиры, как правило, больше.

В среднем площадь однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 40 кв. м, в то время как на вторичном рынке лишь 36 кв. м, уточняется в исследовании. Размеры двушек тоже отличаются — 60 кв. м против 52 кв. м.

Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке, в среднем по России, обойдется в 160 тыс. руб. Косметический ремонт в таком же жилье на вторичном рынке почти втрое дешевле — 54 тыс. руб., а капитальный будет стоить примерно на 13% дороже, или 180 тыс. руб.

Для того, чтобы отремонтировать двухкомнатную квартиру в новостройке потребуется 240 тыс. руб. На вторичном рынке косметические работы обойдутся в 78 тыс. руб., а капитальные — в 260 тыс. руб.

Дороже всего ремонт стоит в Москве. Его цена за 1 кв. м составляет 7 тыс. руб. в новостройке, а во вторичном жилье — 8 тыс. руб. при капитальном ремонте и 3 тыс. руб. при косметическом.

Второе место по стоимости занимает Владивосток. Здесь ремонт в новостройке обойдется в 6,5 тыс. руб., во вторичном жилье — 5 тыс. руб. при капитальном ремонте и 8 тыс. руб. при косметическом. В Краснодаре те же работы стоят 5 тыс. руб., 3,5 тыс. руб. и 5,7 тыс. руб. соответственно.

Дешевле всего ремонт стоит:

в Туле — 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м в новостройке, во вторичном жилье 1 тыс. руб. при капитальном ремонте и 1,5 тыс. руб. при косметическом;

в Челябинске – 2 тыс. руб. за 1 кв. м в новостройке, во вторичном жилье 1 тыс. руб. при капитальном ремонте и 2,3 тыс. руб. при косметическом;

в Казани — 2 тыс. руб. за 1 кв. м в новостройке, во вторичном жилье 1 тыс. руб. при капитальном ремонте и 2,5 тыс. руб. при косметическом.

Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что затраты на ремонт в новостройке зависят от того, с каким видом отделки приобретается квартира. Так, в ноябре на платформе 38% объектов на первичном рынке предлагались без нее, 43% — с предчистовой, и лишь 19% — с чистовой.

Согласно опросу ВЦИОМ, в 2024 году более половины россиян запланировали или уже начали делать ремонт. При этом большинство (65%) из тех, кто ремонт запланировал, будут делать его самостоятельно.

Ранее аналитики выяснили, что квартиры 89% россиян нуждаются в ремонте, причем 21% граждан готовы потратить на него более 100 тыс. руб. При этом, 4% участников исследования оценили состояние своих квартир как плохое и требующее срочных мер.