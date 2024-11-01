Более 200 торговых центров в России в следующем году может оказаться на грани банкротства на фоне долгов и роста кредитной нагрузки после увеличения ставки ЦБ. Союз торговых центров (СТЦ) обратился к Минэкономики с просьбой предоставить владельцам недвижимости преференции по кредитам, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо организации.

Стало известно, что союз торгцентров обратился к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой предоставить владельцам торговой недвижимости преференции по кредитам. Об этом говорится в письме организации, отправленном 29 октября. СТЦ говорит в нем о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7–10%, реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет. Организация также предлагает мораторий на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой.

Многие объекты СТЦ столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности. Там считают, что после повышения ключевой ставки ЦБ, давление на отрасль значительно возросло. Половина российских торгцентров, по оценкам организации, имеет кредиты, в том числе с плавающей ставкой. Из-за этого возникает риск массовых банкротств.

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько поясняет, что, осознавая угрозу дефолта, часть собственников уже стремится продать свои активы. Часто они не готовы вкладывать собственные средства на покрытие кредита, отметила она. На конец 2023 года общая площадь торгцентров в России достигала 54,4 млн кв. м, это примерно о 2 тыс. объектов площадью более 5 тыс. кв. м.

Директор отдела торговых помещений CBRE в Москве Марина Малахатько считает, что под угрозой банкротства в России в 2025 году окажутся минимум 200 объектов. «Более 50% портфеля торговой недвижимости, заложенной в ключевых банках страны, уже в зоне риска: их соотношение долга к стоимости недвижимости превышает 80%»,— говорит эксперт.

Проблемы с обслуживанием долга возникают не только на рынке торговой недвижимости. Из-за роста кредитной нагрузки собственники офисной и складской недвижимости ранее также начали активный переговорный процесс с кредиторами о реструктуризации своих займов.

Ранее сообщалось, что в 2022–2027 гг. средний объем ввода торговой недвижимости в России упадет на 70% по сравнению с 2015–2019 гг. и составит 400 тыс. кв. м. По мнению специалистов, трафик в ТЦ упал после ухода зарубежных брендов и теракта в «Крокусе». Среднегодовой объем ввода торговой недвижимости в России за 2022–2027 гг. упадет до 400 тыс. кв. м.