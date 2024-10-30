В 2022–2027 гг. средний объем ввода торговой недвижимости в России упадет на 70% по сравнению с 2015–2019 гг. и составит 400 тыс. кв. м. По мнению специалистов, трафик в ТЦ упал после ухода зарубежных брендов и теракта в «Крокусе». Среднегодовой объем ввода торговой недвижимости в России за 2022–2027 гг. упадет до 400 тыс. кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз консалтинговой компании IBC Real Estate и агентства инвестиций в недвижимость Parus Asset Management.

В 2002–2014 гг. в эксплуатацию в среднем вводились 1,4 млн кв. м торговой недвижимости, следует из представленных отчетов. Эта цифра стала снижаться с 2015 по 2019 год, тогда среднегодовой объем ввода составил 1,2 млн кв. м. Руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай пояснила, что активность девелоперов на рынке сдерживается высокой стоимостью строительства и заемного финансирования, а также изменениями потребительских предпочтений.

По прогнозам аналитиков, рынок будет расти за счет отдельно взятых крупных ТЦ и объектов районного формата. Также многим торговым центрам в ближайшее время потребуется смена концепции объекта недвижимости с целью повышения доходности, считают специалисты.

После начала СВО доля пустующих площадей в торговых центрах значительно выросла из-за ухода с российского рынка зарубежных брендов. По оценке первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова, после приостановки работы на российском рынке международных fashion-ретейлеров торговые центры группы потеряли до 30% трафика.

Со временем посещаемость торговых центров начала постепенно восстанавливаться, но после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года она вновь стала падать. Президент Союза торговых центров Булат Шакиров отмечает, что после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в 2018- году трафик восстанавливался около года. По его мнению, после произошедшего в «Крокусе» должно пройти примерно столько же времени, прежде чем трафик вернется к прежним показателям.

Ранее сообщалось, что введение дифференцированного подхода к расчету платы за капитальный ремонт многоквартирных домов может привести к ее росту на 30–50%. О возможной динамике тарифов рассказала директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.