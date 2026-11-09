В Абу-Даби стартовала 24-недельная программа, которая поможет жителям эмирата снизить риски развития хронических заболеваний за счет изменения образа жизни. Участникам предложат индивидуальные планы оздоровления, консультации специалистов и регулярное отслеживание результатов. Для тех, кто соответствует установленным требованиям, участие будет бесплатным.

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Программа реализуется на базе Института здорового образа жизни в Абу-Даби (IHLAD). Ее главная задача — выявить потенциальные риски для здоровья и помочь людям изменить привычки до того, как они приведут к развитию хронических заболеваний.

В начале программы каждый участник проходит комплексное медицинское обследование. На основании его результатов, особенностей образа жизни и личных целей специалисты разрабатывают индивидуальный план оздоровления. Над ним работает многопрофильная команда, в которую входят врачи, диетологи, тренеры по здоровью, специалисты по физической активности и медсестры.

Программа охватывает сразу несколько направлений: правильное питание, физическую активность, качество сна, психическое здоровье, управление стрессом и социальное благополучие. На протяжении 24 недель участники будут получать очные и онлайн-консультации, рекомендации диетологов и регулярную оценку прогресса.

После завершения курса каждому проведут итоговое обследование и подготовят персональный долгосрочный план управления здоровьем. Он поможет сохранить приобретенные привычки и продолжить работу над своим самочувствием уже после окончания программы.

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Инициатива разработана совместно Центром общественного здравоохранения Абу-Даби (ADPHC), Институтом здорового образа жизни (IHLAD) и Департаментом здравоохранения Абу-Даби (DoH).

По словам генерального директора ADPHC доктора Рашеда Обаида Альсувайди, программа призвана помочь людям позаботиться о здоровье до того, как факторы риска перерастут в хронические заболевания. Кроме того, собранные в ходе проекта данные позволят получить научную основу для разработки новых профилактических инициатив с учетом потребностей населения.

Программа рассчитана на граждан ОАЭ в возрасте от 25 до 50 лет, проживающих в Абу-Даби. Для участия необходимо соответствовать следующим критериям:

иметь медицинскую страховку Thiqa;

иметь индекс массы тела (ИМТ) от 30 до 35;

ранее пройти программу изучения генома ОАЭ и медицинский скрининг IFHAS.

Также предусмотрены дополнительные ограничения. Кандидатки не должны быть беременны, а претенденты — участвовать в других программах по изменению образа жизни или принимать препараты GLP-1 в течение последних трех месяцев.

Люди с серьезными заболеваниями, недавно перенесенными операциями или ограничениями подвижности, которые могут помешать безопасному участию, могут не пройти отбор.

После подачи заявки исследовательская команда IHLAD проверит соответствие кандидата всем требованиям и определит возможность его зачисления.

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