Индийская Ultrahuman, производитель умных колец для отслеживания показателей здоровья, договорилась с властями Абу-Даби о разработке системы оценки биологического возраста. Она будет анализировать медицинские показатели и данные носимых устройств, чтобы оценивать состояние организма и возрастные изменения. В перспективе технологию планируют сделать доступной жителям всех ОАЭ, причем пользоваться ею смогут не только владельцы умных колец.

Andrik Langfield, Unsplash

Ultrahuman подписала двухлетний меморандум о сотрудничестве с Центром общественного здравоохранения Абу-Даби (ADPHC). В течение этого времени стороны планируют доработать модель и проверить ее в ходе клинических исследований. Алгоритм будет сопоставлять результаты медицинских анализов с данными носимых устройств — в том числе о качестве сна, физической активности, работе сердечно-сосудистой системы и обмене веществ. Разработчики рассчитывают, что такое сочетание показателей позволит точнее оценивать возрастные изменения в организме.

С помощью новой модели разработчики хотят оценивать, насколько состояние организма соответствует возрасту человека, и определять показатели здоровья, которые могут быть связаны с более быстрым или медленным старением. Например, система будет учитывать качество сна, физическую активность и состояние сердечно-сосудистой системы. В отличие от паспортного возраста, который показывает количество прожитых лет, биологический рассчитывается на основе измеряемых характеристик организма. Однако такая оценка зависит от выбранных показателей и алгоритма, поэтому ее нельзя считать универсальным измерением скорости старения.

Не только умные кольца

Ultrahuman рассчитывает выйти за пределы рынка умных колец и использовать свои разработки в государственных программах профилактической медицины. Как объяснил гендиректор компании Мохит Кумар, новая система не будет зависеть от конкретного устройства или производителя. Она сможет обрабатывать данные не только умных колец, но и часов, фитнес-браслетов, накожных датчиков и других гаджетов, которые отслеживают показатели здоровья. К этой информации планируется добавлять клинические биомаркеры, чтобы оценка биологического возраста учитывала не только повседневную активность человека, но и результаты медицинских обследований.

Если разработка пройдет необходимые проверки, жители ОАЭ в перспективе смогут узнавать свой расчетный биологический возраст через государственные цифровые сервисы. В частности, Ultrahuman рассчитывает интегрировать новую функцию с платформой госуслуг TAMM и медицинским сервисом Sahatna, который позволяет просматривать результаты анализов, управлять медицинскими записями и получать другие услуги здравоохранения. По словам Кумара, внедрение технологии будет проходить поэтапно, однако ни точных сроков запуска, ни графика расширения программы на всю страну компания пока не назвала.

Как рассчитают возраст организма

Первоначальную модель биологического возраста Ultrahuman создала на основе данных, собранных у собственных пользователей. Для ее разработки компания сопоставляла реальный возраст людей с показателями умных колец и других носимых устройств, а в отдельных случаях — с результатами анализов крови. На основе этих сведений алгоритм выявляет закономерности, характерные для разных возрастных групп, и оценивает, насколько показатели конкретного человека соответствуют его возрасту или отличаются от типичных значений. В дальнейшем модель планируют проверить на более разнообразных данных в рамках сотрудничества с властями Абу-Даби.

Кумар подчеркнул, что Ultrahuman не планирует обучать модель на медицинских данных жителей ОАЭ. Вместо этого уже разработанный алгоритм будут применять к информации, собранной в рамках местной программы здравоохранения. По словам предпринимателя, сама компания не получит доступа к сведениям, позволяющим установить личность участников. Кроме того, соглашение предусматривает хранение всех данных на территории Абу-Даби и соблюдение требований конфиденциальности при их обработке.

Сотрудничество с властями Абу-Даби даст Ultrahuman возможность проверить свою технологию на гораздо более широкой аудитории, чем нынешние покупатели ее гаджетов. По словам Кумара, компания уже продала около 800 тыс. умных колец по всему миру, причем ее типичным пользователям от 25 до 43 лет. Выход на государственный уровень позволит работать с данными людей из других возрастных групп. При этом ОАЭ уже входят в десятку крупнейших рынков Ultrahuman и обеспечивают около 4–5% ее выручки. Компания работает в стране почти пять лет, а ее клиенты, по словам гендиректора, остаются с брендом дольше, чем на большинстве других рынков.

Ultrahuman — не единственная компания в этом направлении

Ultrahuman стала не первым производителем умных колец, заключившим соглашение с властями Абу-Даби. Еще в мае 2026 года местный Департамент здравоохранения объявил о партнерстве с Oura — одним из главных конкурентов индийской компании.

Стороны договорились совместно изучать, как данные носимых устройств можно использовать вместе с медицинской информацией, собираемой на протяжении длительного времени. На первом этапе исследования сосредоточатся на женском здоровье, в том числе подготовке к беременности, а также на рисках сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

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