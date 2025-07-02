Компания VenHub Global открыла свой флагманский «Умный магазин» в транзитном узле международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX). Это полностью автономная торговая точка, управляемая искусственным интеллектом и роботами.

Традиционная розничная торговля имеет достаточно жесткие ограничения. Обычные магазины имеют фиксированные часы работы, требуют затрат на персонал и не застрахованы от человеческих ошибок. В местах с высоким трафиком, таких как аэропорты, потребность в быстром и круглосуточном доступе к товарам особенно велика.

Решение VenHub — это компактный роботизированный магазин, который работает в режиме 24/7 без единого сотрудника. При этом сбор заказа занимает в среднем всего 90 секунд. В основе системы лежат три ключевые технологии — роботизированная рука, машинное зрение и интернет вещей (IoT). Установить такой магазин можно менее чем за семь дней.

Запуск приурочен к предстоящим крупным событиям в Лос-Анджелесе — Чемпионату мира по футболу 2026-го и Олимпийским играм 2028 года. Это стратегическое расположение делает магазин витриной технологий будущего. Бизнес-показатели впечатляют: компания уже имеет предварительные заказы на свои «Умные магазины» на сумму более $300 млн по всей территории США.

Партнерство с транспортной системой LA Metro является ключевым элементом стратегии. Это первая точка в рамках сотрудничества, и уже планируются новые локации по всей Южной Калифорнии.

Ранее американская Amazon также попробовала развивать «умные» магазины без кассиров. Однако столкнулась с экономическими трудностями и начала закрывать торговые точки.