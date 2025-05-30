Компания Donatos Pizza объявила об открытии в июне своего первого полностью автономного ресторана, управляемого роботами. Это смелый шаг на новую территорию, куда, по-видимому, опасаются ступать даже такие гиганты американской пиццерии, как Domino’s. Новое заведение появится в международном аэропорту Джона Гленна в Колумбусе, перед входом B зоны безопасности. Управлять им будет сервисная компания HMS Host.

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Donatos и ее дочерняя компания Agápe Automation заключили партнерство с производителем роботов Appetronix для воплощения в жизнь нового роботизированного ресторана. Полностью автоматизированная пиццерия будет предлагать «быструю и вкусную пиццу, приготовленную на заказ».

Кевин Кинг, президент и генеральный директор Donatos, подчеркнул, что это не просто добавление технологий в ресторан, а полноценный автономный проект. При этом компания намерена сохранить высокое качество пиццы и обслуживания клиентов, которыми всегда славилась Donatos.

Автономный ресторан будет работать круглосуточно и без выходных. В нем будут использоваться самые современные технологии робототехники и обработки данных. Это обеспечит эффективность на всех этапах: от размещения заказа до получения пиццы. Посетители также смогут наблюдать за процессом приготовления своей пиццы в режиме реального времени. В условиях оживленного аэропорта, где клиенты спешат на рейсы, такой формат «торгового автомата», по мнению Кинга, будет иметь огромный успех.

Нипун Шарма, соучредитель и генеральный директор фудтех-компании Appetronix, назвал это сотрудничество «определяющим моментом для будущего ресторанной индустрии». По его словам, их роботы на базе ИИ могут готовить горячую свежую пиццу с беспрецедентной точностью и эффективностью.

Джозеф Р. Нардон, президент и генеральный директор Регионального управления аэропортов Колумбуса, выразил уверенность, что ресторан станет «захватывающим дополнением» к аэропорту.