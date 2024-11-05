После того как многие сотрудники Automattic согласились на предложение генерального директора Мэтта Мулленвега об увольнении с выплатой шестимесячного выходного пособия и покинули компанию, он вышел с новым предложением для тех, кто не разделяет его мнения — уволиться немедленно и получить девятимесячное пособие. Сотрудникам дали всего четыре часа на размышление. В сообщении в Slack Мулленвег также отметил, что уволившиеся потеряют доступ к Automattic и будут исключены из участия в проекте с открытым исходным кодом WordPress.

В случае принятия предложения, сотрудникам нужно только отправить руководству короткое сообщение. «Нет необходимости объяснять причину или что-то еще. Automattic примет ваше увольнение, вы можете оставить себе офисные принадлежности и рабочий ноутбук. Однако доступ к Automattic и Worg будет закрыт, — сказал Мулленвег. — Я думаю, некоторые люди пожалели, что упустили предыдущую возможность, и поэтому выдвинул новое предложение».

Неясно, как сотрудники отреагировали на эту инициативу. По данным сайта компании, на сегодняшний день в ее штате 1731 человек. Ранее количество работников составляло 1732 человека. Предложение соучредителя WordPress было направлено тем, кто не разделял его взгляды на конфликт Automattic с хостинг-провайдером WP Engine.

В первую очередь компанию покинули несколько высокопоставленных сотрудников, в том числе глава WordPress.com (коммерческого хостинга Automattic) Даниэль Баххубер, менеджер проектов и руководитель программ Наоко Такао, главный архитектор по AI Даниэль Уолсмли, а также исполнительный директор WordPress.org Жозефа Хэйден Чомпхоси.

Конфликт начался около месяца назад, когда Мулленвег назвал WP Engine «раковой опухолью для WordPress» и обвинил компанию в недостаточном вкладе в развитие проекта с открытым исходным кодом. За последние несколько недель разгорелись споры, включавшие письма с требованиями, обвинения Automattic в нарушении товарных знаков, иск от WP Engine и блокировку доступа к WordPress.org, а также захват плагина, поддерживаемого WP Engine.

Согласно внутреннему сообщению, опубликованному ранее в этом году прошлым директором по правовым вопросам компании, Automattic готовится защищать свои товарные знаки, привлекая, как опытных, так и менее квалифицированных юристов.

Ранее сообщалось о том, что ситуация вокруг WordPress усугубилась, когда программное обеспечение с открытым исходным кодом для веб-хостинга лишило доступа хостинг-провайдера WP Engine к своим ресурсам. В публикации на WordPress.org Мэтт Мулленвег, соучредитель WordPress и генеральный директор Automattic, заявил, что до окончания разбирательств по юридическим вопросам WP Engine не будет иметь доступа к ресурсам платформы, таким как темы и плагины.