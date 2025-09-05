Пилотный проект по внедрению сервисной модели обработки сельхозугодий автономными роботами-тракторами с искусственным интеллектом (ИИ) будет запущен в Амурской области. Подробности — в распоряжении «Инка».

«Когнитив Пилот»



Инвестиции в инициативу составят 1 млрд руб., что позволит создать в регионе робото-тракторную станцию (РТС) для предоставления услуг по обработке полей с использованием ИИ-технологий. Пилотный этап предусматривает обработку до 15 тыс. гектаров с парком из 70–80 автономных тракторов, с планами на дальнейшее расширение.

Генеральный директор «Когнитив Пилот», разработавшей тракторы, Ольга Ускова рассказала, что модель РТС вдохновлена советскими моторно-тракторными станциями, которые повысили производительность и урожайность по всей стране до 70% за 30 лет.

По ее словам, внедрение РТС гарантирует рост производительности до 30% за счет работы техники 24/7 и высоких скоростей, обеспечивает беспрецедентную точность выполнения сельхозопераций на уровне 99%, что ведет к значительной экономии семян, удобрений и ГСМ, а также решает острую проблему дефицита кадров, где один робот способен заменить труд четырех человек.

Для реализации проекта заключено соответсвующее трехстороннее соглашение. Документ подписали Ольга Ускова, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.